防疫措施存分歧 美國外交官返華計劃推遲

路透社查閱了美國國務院的十多封內部郵件、並與知情人士交談後獲悉，原定7月開始的美國外交官返華包機已經推遲。

美國駐華大使布蘭斯泰（Terry Branstad）在6月30日的一封內部郵件中曾告知駐華使領館人員，7月8日以及7月10日分別有一班外交包機從美國飛上海以及天津。他在郵件中強調，在史無前例的時刻，保護使團的健康與安全是最重要任務，「直到我們能夠就這些目標（與中方）達成協議前，上述包機計劃不會最終確認。」

美國國務院並沒有正面回應路透社有關包機延遲的問詢，只是批露：「駐華使領館以及美國國務院已經與中國中央政府以及地方當局交涉，以確保我方外交人員安全、有序返回中國。」

在7月2日舉行中國外交部記者會上，發言人趙立堅也表示，中美雙方正就美國外交官返華保持著密切溝通。「此前，經雙方協商，中方已協助美方安排一架包機送返美國外交官。目前境外疫情擴散蔓延態勢仍在持續，中國仍面臨較大的外方輸入壓力，中方所採取的防御措施，對外國駐華使團一視同仁。」

同一天，布蘭斯泰與駐華使領館員工召開了視訊會議，表示美中雙方確實在艱難談判，而進展緩慢的原因是美國國務院必須要捍衛外交使團的權利。「除非美方的標準能夠得到滿足，否則外交官不會返回。」

不願放棄外交豁免權

路透社從知情人士處獲悉，美中雙方當前的分歧主要在「巨大的物流障礙」方面。此外，中方究竟應當怎樣對入境外交人員進行檢測及隔離，雙方也未能達成共識。

一些美國外交官擔心，接受中國的病毒測試有可能不符合1961年《維也納外交關系公約》之規定。6月17日，美國國務院出台了一份內部指南，表示已經同意外交官入境中國後遵守中方防疫規定的方案。但是知情人士又透露，美國國務院同時也不願意在這個問題上放棄外交官的豁免權，因此仍在與中方談判。

一名不願具名的外交官對路透社表示，不少人特別擔心家屬問題：一旦一人被確診感染，父母是否會被迫與孩子分開？「這讓我們有賴於中國當局的恩賜，而現在美中關係已經十分緊張。」

目前，新冠疫情在包括美國在內的眾多國家依然嚴峻。本周，全球累計感染病例數已經超過了1000萬，死亡人數也突破了50萬。美國疫情近日也出現了明顯反彈，單日新增感染病例數量突破了5萬，創下了疫情爆發以來新高，部分州已經重新啟用防疫封鎖措施。與此同時，美中兩國的政治關系也因香港、新疆、華為等諸多問題而越發緊張。

要麼回中國要麼扣工資

今年5月底，已經有一班美國外交包機降落在天津機場。路透社從外交圈內人士獲悉，當時，約60名美國外交官及家屬搭乘了該航班，落地後立刻被150名身著防護服的中方工作人員引導前去接受病毒檢測，咽拭子樣本也被送往中國的實驗室。中方工作人員還詳細詢問了外交官在飛機起飛前的社交活動，比如是否曾去餐館用餐。在檢測結果揭曉前，所有乘客都只能在機場貴賓室等候，長達10小時。

部分外交官對路透社表示，首班包機乘客的經歷讓其他計劃返回中國的外交官感到憂慮。同時，美國國務院的一條內部規定也增加了駐華使領館外交官的壓力：外交官離開既定崗位的時間是有上限的。一名國務院內部人士對路透社說：「許多人都不太想回去，但是180天後，你就別無選擇了。屆時要麼削減工資，要麼轉去其他崗位。」

美國國務院一名發言人則對路透社表示，180天確實是外交官撤離後能領取津貼的時間上限。「國務院將繼續評估如何才能最好地為駐中國以及其他國家人員與家屬提供保護與支持。」

文山/李魚/(路透社)

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