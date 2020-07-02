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東方之珠成追憶？「港版國安法」生效後的香港宿命

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日召喚港金融人才 籲推免簽、調稅制

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本有轉型成為亞洲金融中心的野心，但礙於稅制不佳、官僚制度龐雜等因素無法達成，近期見港人出走國內開始出現轉型聲浪。（photo by Twitter）
日本有轉型成為亞洲金融中心的野心，但礙於稅制不佳、官僚制度龐雜等因素無法達成，近期見港人出走國內開始出現轉型聲浪。（photo by Twitter）

日本決著手吸引香港金融人才，以便轉型成亞洲金融中心！日本趁香港《國安法》實施之際，欲招募香港金融人才入境，包括設立離岸金融區、給予免簽及提供免費辦公空間等。自民黨參議員片山皋月表示，日本應強調自由氛圍吸引港人：「臉書按個讚都會被審查，他們受得了嗎？」

吸引港金融人才

根據《日本時報》報導，香港確定實施《國安法》後，大量外國資金撤出，加上疫情影響經濟，失業率已創下15年來新高，香港人正考慮搬移至其他國家。日本政府見狀則想方設法，欲吸引擁有金融及其他專業知識的香港人才入境。

日本一直都想當亞洲的金融中心，但礙於國內稅制法規不夠完善、官僚制度繁雜及語言障礙，遲遲無法達成心願。關心移工狀況的自民黨女性參議員片山皋月說：「如果香港人在臉書按個讚都會被審查，他們受得了嗎？我覺得他們會想要搬到正常的國家。」她認為，日本應該要強調自由的氛圍，放寬香港民眾的入境標準。

目前在討論中的方案包括開放香港人赴日免簽，東京都政府更直接表示，將提供他們免費的辦公空間，這將吸引有財力的香港人或公司去日本觀察環境。相關提議已得到首相安倍晉三的注意，並促使自民黨在國會提案。日本希望搭上此次的順風車，將金融環境升級。

日移工稀少

日本的外籍移工人口稀少，目前僅1萬3000人以專業簽證留在日本。據《彭博社》報導，片山皋月表示，「吸引移工的確不是日本擅長的領域，但必須要有所改變。」

她建議，自民黨得提出給予香港人新形態的簽證身份計劃，從長遠來看，則要建立一種與日本本土稅制不同的「離岸金融區」。她補充說，問題仍然在於日本選民是否會支持這一計劃，「這將是一項國家級的決定，也是一項政治聲明。」

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日本 香港 金融中心

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