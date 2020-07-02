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大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓倒 無呼吸心跳送醫搶救

德接掌歐盟主席 紓困、貿易兩任務

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
梅克爾(圖左)過去對歐盟一體化著力不深，但在疫情期間出現轉變，在許多議題上和法國合作。(Photo by Wikimedia Commons)
梅克爾(圖左)過去對歐盟一體化著力不深，但在疫情期間出現轉變，在許多議題上和法國合作。(Photo by Wikimedia Commons)

對於接掌歐盟輪值主席國的德國而言，橫亙在眼前的挑戰包含疫情的經濟衝擊，和英國脫歐後的貿易協議！德國總理梅克爾過去雖然對歐盟一體化著力不深，但在疫情期間一改態度，在許多議題上和法國合作，如歐洲央行購債計畫和復甦基金。此外，德國也打算提高2030年減碳的目標為50至55%。

疫後經濟復甦難關

歐盟輪值主席國每6個月輪替一次，負責運行歐盟理事會（由各國部長組成，相當於歐盟的上議院）2020年下半季由德國接管，而歐盟執委會（如歐盟的內閣）的主席馮德萊恩也來自德國。《德國之聲》指出，對歐盟而言，當務之急為面對疫情所造成歷史性的經濟衝擊，而英國脫歐後與歐盟的貿易協議，若無意外也預計在年底談妥。

《歐洲動態》報導，德國聯邦經濟事務和能源部長阿特麥爾1日表示，為了對抗貿易保護主義，歐盟必須重塑世界貿易組織的相關協議。在綠能方面，德國將大力推廣氫能，並試圖把2030年減碳40%的目標（與1990年相比），提升至50%至55%。此外，德國和法國也聯手推動Gaia-X計畫，打造歐盟的雲端服務平台，以減少對美國Google、亞馬遜的依賴。

德法成歐盟雙引擎

《德國之聲》指出，過去德國總理梅克爾對於歐盟的一體化，不僅不如法國總統馬克宏熱心，也比不上前德國總理柯爾，不過在疫情期間出現轉變，許多國家逕自關閉邊境，民族主義也悄然崛起，但梅克爾卻一改歐債危機時要求各國撙節的強硬態度，支持歐洲央行購買高達1.35兆歐元的債券。

《法蘭西24》報導，近來梅克爾和馬克宏在紓困議題上的合作，例如共推7,500億歐元的復甦基金，傳達出一項訊息：德國和法國意圖成為歐盟經濟復甦的「雙引擎」。德國哲學家赫斯勒指出，若歐盟沒有在此時深化合作，恐怕會如紙牌屋般崩解。

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英國可能硬脫歐 德總理籲歐盟預作準備

倡議歐盟振興計畫 梅克爾為政治功績奮力一搏

CNN: 川普曾罵梅克爾愚蠢

水門案記者：川普被普亭耍得團團轉 批梅克爾蠢、梅伊弱

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