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投資人搶新股 泰國詩董手套、南韓SK生物製藥股價狂飆

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
SK生物製藥2日股價大漲，比IPO價格高出160%。取自SK生物製藥官網
SK生物製藥2日股價大漲，比IPO價格高出160%。取自SK生物製藥官網

泰國南韓投資人搶買新上市股票，生產乳膠手套的泰國詩董手套（Sri Trang Gloves Thiland）和南韓製藥公司SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）周四（2日）股價狂飆，分別比首次公開募股（IPO）的價格高出69%和160%。

詩董手套最近業績暢旺，來自中國和巴西的訂單大約是疫情前的四倍。該公司IPO價格是每股34泰銖，以55.25的價格開盤，不久就飆漲至60.25泰銖，稍後回檔至57.50泰銖。

SK生物製藥是南韓自2017年來最大IPO案，雖與新冠肺炎的治療沒有直接相關，但南韓防疫成效佳，製藥和健康產業同享光環效應。SK生物製藥周四以9.8萬韓元價格開盤，不久大漲至12.7萬韓元，相較於IPO價格4.9萬元，漲幅高達160%。

SK生物製藥的市值因此來到9.9兆韓元，躋身Kospi指數前30大企業。SK控股公司持有SK生物製藥75%的股權。

南韓 IPO 泰國

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