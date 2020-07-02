以色列暫緩併吞西岸 國際組織挺巴國

依循美國提出的中東和平協議，外交大臣艾希肯納齊表示，將暫緩以色列併吞約旦河西岸的計畫。外界估計，在以國聯合政府內還有不同聲音下，因此併吞計畫延後施行，同時，權益受損的巴勒斯坦也持續表達抗議，聯合國、歐盟與阿聯等國際組織也站在巴國立場，反對以色列。

西岸併吞計畫延遲

根據《半島電視台》的報導，對於約旦河西岸的併吞計畫的協商，艾希肯納齊在1 日的聲明表示，「我想今天不會有任何進展，」呼應了前日以色列總理納坦雅胡指出，與美國針對併吞計畫的討論會「在幾天後」繼續的說法。

目前以色列聯合政府內，對於併吞計畫實行的時間仍有歧見，候補總理、國防部長甘茨先前便提出，併吞計畫應等到疫情被穩定控制再進行。一般認為，納坦雅胡仍可能在近日就會有所行動，像是併吞耶路撒冷邊陲的非法屯墾區的象徵性動作。

在此同時，也有許多巴勒斯坦民眾聚集在加薩市，抗議以色列的併吞計畫。「對巴勒斯坦官員來說，併吞議題還是被放在談判桌上，無論它會逐漸成真，或是拖延數週或數月，」半島電視台的駐地記者易卜拉欣表示，官員認為，併吞計畫象徵進一步的「制度化和穩固」以色列的侵占。

國際社會反對併吞

《BBC》的報導指出，自從以色列1967年佔據約旦河西岸以來，該地有43萬名猶太人居住在超過130個屯墾區，被包括聯合國、歐盟與阿聯等組織在內的國際社會認為已違反國際法，儘管以色列與美國川普政府對此否認。

英國首相強森1日也在以色列的《新消息報》投書表示，自己是「熱忱的以色列捍衛者」，但也警告併吞計畫代表對國際法的違反，也無益於以色列的長期利益，以及與阿拉伯世界的關係。

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