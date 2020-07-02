印度總理帶頭反中？新浪：已關閉莫迪個人微博

中印邊界軍事衝突引爆印度反中情緒，外界關注印度總理莫迪的態度。微博表示，已接到印度駐華大使館的申請，關閉了莫迪的個人微博帳號。有20多萬名中國粉絲的莫迪微博已被清空。不過，中印雙方卻又達成了一線部隊「脫離接觸」的降溫共識，中印關係發展撲朔迷離。

環球網報導，印媒「ThePrint」30日刊出「由於針對微博的禁令，印度總理莫迪將失去超過20萬名中國粉絲」文章，關注在印度以「國家安全」等為由對包括微博在內的59款中國應用出台禁令後，莫迪將如何處理自己擁有20多萬粉絲的微博帳號。

據報導，莫迪於2015年加入微博，他的微博帳號認證是「印度共和國總理」，該帳號在該平台上擁有24.4萬粉絲。剛加入微博時，莫迪曾用中文發文稱：「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」他的最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。

莫迪原微博向中國問好的發文截圖。 圖／翻攝自環球網

界面新聞報導，微博社區7月1日公告，接到印度駐華大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」。微博根據對方要求，並依據相關社區規則，關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號「@莫迪總理」。

報導指出，值得注意的是，莫迪的微博帳號頭像目前已經變為空白，而他此前發布的微博均已從主頁消失。全部微博數為「0」條。但尚不清楚這一情況是在印度出台禁令前就存在，還是在禁令之後有意將微博刪除。

印度近期針對中國企業和「中國製造」的限制舉動層出不窮，印度電子信息技術部29日宣布，禁止包括TikTok、微信和微博在內的59款中國應用。對此，在社交媒體上，不少印度網民關注莫迪有個人微博這件事，並認為莫迪應該完全刪除微博帳號。

另外，環球網報導，中國邊防部隊消息人士表示， 6月30日，中印邊防部隊舉行了第三輪軍長級會談。中印雙方已一致同意，分批次組織一線部隊「脫離接觸」，切實採取有力措施，促進邊境地區局勢降溫。中國外交部發言人趙立堅也證實這項消息。

中國網友要求印度駐中使館跟進

【中央社／台北2日電】印度日前以國家安全為由禁止使用中國59種行動裝置應用程式（App）後，印度總理莫迪昨天退出被禁之一的中國社群平台微博，並註銷帳號刪光文章。不過印度駐中國大使館官方微博仍在運作。

微博管理員1日深夜發文稱，微博接到印度駐中國大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」。現在根據對方要求，並依據相關規則，關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號@莫迪總理。

印度上月底以國安為由在其網域下架微博、微信、抖音等中國59種App後，莫迪在微博經營的帳號是否跟進，引發印度輿論關注。

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）1日報導引述消息人士稱，莫迪已經決定退出微博，註銷自己的微博帳號。其後，莫迪在微博發布的113則文章被刪光，微博數顯示為0，其頭像也變成空白。

環球時報報導，莫迪於2015年開啟微博帳號，剛加入時還曾發文稱：「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」

他最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。

但因為中印關係近年持續惡化，截至昨天退出，莫迪在微博僅擁有24.4萬粉絲。

儘管莫迪退出微博，印度駐中國大使館官方微博迄今依然存在。中國網友紛紛前往該官微留言，要求印度駐中使館跟進莫迪關閉微博帳號，「一起滾吧」。