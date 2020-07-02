快訊

大同改選恐翻盤？ 經濟部限5日內補股東會紀錄

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

印度總理帶頭反中？新浪：已關閉莫迪個人微博

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
微博表示，已關閉有24.4萬粉絲的印度總理莫迪個人微博帳號。 圖／翻攝自環球網
微博表示，已關閉有24.4萬粉絲的印度總理莫迪個人微博帳號。 圖／翻攝自環球網

中印邊界軍事衝突引爆印度反中情緒，外界關注印度總理莫迪的態度。微博表示，已接到印度駐華大使館的申請，關閉了莫迪的個人微博帳號。有20多萬名中國粉絲的莫迪微博已被清空。不過，中印雙方卻又達成了一線部隊「脫離接觸」的降溫共識，中印關係發展撲朔迷離。

環球網報導，印媒「ThePrint」30日刊出「由於針對微博的禁令，印度總理莫迪將失去超過20萬名中國粉絲」文章，關注在印度以「國家安全」等為由對包括微博在內的59款中國應用出台禁令後，莫迪將如何處理自己擁有20多萬粉絲的微博帳號。

據報導，莫迪於2015年加入微博，他的微博帳號認證是「印度共和國總理」，該帳號在該平台上擁有24.4萬粉絲。剛加入微博時，莫迪曾用中文發文稱：「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」他的最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。

莫迪原微博向中國問好的發文截圖。 圖／翻攝自環球網
莫迪原微博向中國問好的發文截圖。 圖／翻攝自環球網

界面新聞報導，微博社區7月1日公告，接到印度駐華大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」。微博根據對方要求，並依據相關社區規則，關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號「@莫迪總理」。

報導指出，值得注意的是，莫迪的微博帳號頭像目前已經變為空白，而他此前發布的微博均已從主頁消失。全部微博數為「0」條。但尚不清楚這一情況是在印度出台禁令前就存在，還是在禁令之後有意將微博刪除。

印度近期針對中國企業和「中國製造」的限制舉動層出不窮，印度電子信息技術部29日宣布，禁止包括TikTok、微信和微博在內的59款中國應用。對此，在社交媒體上，不少印度網民關注莫迪有個人微博這件事，並認為莫迪應該完全刪除微博帳號。

另外，環球網報導，中國邊防部隊消息人士表示， 6月30日，中印邊防部隊舉行了第三輪軍長級會談。中印雙方已一致同意，分批次組織一線部隊「脫離接觸」，切實採取有力措施，促進邊境地區局勢降溫。中國外交部發言人趙立堅也證實這項消息。

中國網友要求印度駐中使館跟進

【中央社／台北2日電】印度日前以國家安全為由禁止使用中國59種行動裝置應用程式（App）後，印度總理莫迪昨天退出被禁之一的中國社群平台微博，並註銷帳號刪光文章。不過印度駐中國大使館官方微博仍在運作。

微博管理員1日深夜發文稱，微博接到印度駐中國大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」。現在根據對方要求，並依據相關規則，關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號@莫迪總理。

印度上月底以國安為由在其網域下架微博、微信、抖音等中國59種App後，莫迪在微博經營的帳號是否跟進，引發印度輿論關注。

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）1日報導引述消息人士稱，莫迪已經決定退出微博，註銷自己的微博帳號。其後，莫迪在微博發布的113則文章被刪光，微博數顯示為0，其頭像也變成空白。

環球時報報導，莫迪於2015年開啟微博帳號，剛加入時還曾發文稱：「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」

他最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。

但因為中印關係近年持續惡化，截至昨天退出，莫迪在微博僅擁有24.4萬粉絲。

儘管莫迪退出微博，印度駐中國大使館官方微博迄今依然存在。中國網友紛紛前往該官微留言，要求印度駐中使館跟進莫迪關閉微博帳號，「一起滾吧」。

印度 莫迪 大使館

相關新聞

俄羅斯修憲公投落幕！77%選民支持普亭做到2036年

俄羅斯為期一周的修憲公投1日落幕，根據87%的開票結果顯示，77%俄國選民支持憲政改革，包括讓總統普亭的任期延長到203...

多次帶頭違反封城令！紐西蘭遭降職衛生部長宣布請辭

在紐西蘭新冠肺炎疫情期間發生一系列嚴重失誤後，遭圍剿的衛生部長克拉克（David Clark）已於今天（2日）宣布請辭。

台贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可

台灣日前捐贈芬蘭20萬片口罩，經芬蘭當地實驗室檢驗認可，台灣口罩品質為頂級，過濾率達99.7%。

印度總理帶頭反中？新浪：已關閉莫迪個人微博

中印邊界軍事衝突引爆印度反中情緒，外界關注印度總理莫迪的態度。微博表示，已接到印度駐華大使館的申請，關閉了莫迪的個人微博帳號。有20多萬名中國粉絲的莫迪微博已被清空。不過，中印雙方卻又達成了一線部隊「脫離接觸」的降溫共識，中印關係發展撲朔迷離。

波札那逾350隻大象離奇死亡！死亡原因有待釐清

非洲南部國家波札那發現大規模大象死亡，超過350隻大象離奇死亡，科學家稱這次大規模死亡是「保育災難」。

墨西哥持槍歹徒闖戒毒所 至少24死7傷

墨西哥地方當局表示，持槍歹徒今天攻擊中部一處戒毒所，造成至少24人死亡與7人受傷

法國出手救媒體業！訂報紙、電子報1年可抵稅1650元

英國衛報報導，法國國會議員投票通過，對於新訂閱新聞報章雜誌的民眾給予抵稅。此前，法國政府稱新聞媒體業遭受新冠肺炎疫情嚴重...

放火又推倒銅像？美國BLM為何遍地開花？

Black Lives Matter，簡稱為BLM，是在2012年起，因一系列警察執法造成非裔死亡事件，大眾於網路聲援所使用的標籤以及運動標語。BLM在新型冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行期間，突然到達運動的熱度高峰，係因喬治・佛洛伊德疑似使用20元偽鈔，遭白人警察在盤查時壓頸在地而亡的事件。

歐盟禁巴基斯坦國航入境：全國3成民航機師「造假執照」？

歐盟航空安全局（EASA）30日晚間針對國營的「巴基斯坦國際航空」（PIA）發出了為期半年的禁飛令，自7月1日12時起，巴國航的所有航班將不得於歐盟成員國機場起降。EASA表示，這項針對巴國航的起降禁令，是因為上月22日發生於喀拉蚩機場的PK8303航班空難調查報告，顯示「有將近3分之1的巴基斯坦民航飛行員...都持『造假的飛行執照』」——其中超過半數的問題機師，都效力於上月失事的巴國航。這起極為嚴重而離譜的舞弊事件，不僅重創了巴基斯坦的飛安信用，更不排除是造成PK8303空難97人死亡的嫌疑主因。

俄修憲公投初步結果 將近73%選民支持憲政改革

國際傳真社（Interfax）報導，公投數據顯示，將近73%俄羅斯選民支持進行憲政改革，包括讓總統蒲亭（Vladimir...

台贈芬蘭口罩 檢驗結果品質頂級

台灣日前捐贈芬蘭20萬片口罩，經當地實驗室檢驗後證實品質頂級，可有效協助芬蘭對抗疫情

紐時揭美俄核武談判內幕：美拉攏俄對付中國

紐約時報6月30日揭露上周在日內瓦舉行的「新戰略武器裁減條約」談判內幕，美國代表在會中向俄國出示機密情報，顯示中國大陸核武數量日增、威力日強，美方希望美俄聯手因應。紐時指出，核武已成美中爭議新焦點。

熱門新聞

妙齡女慘遭性侵勒斃成懸案 35年後靠「一滴精液」揭家族真兇

港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

台贈芬蘭口罩 檢驗結果品質頂級

美股早盤躍漲200點 新冠疫苗早期試驗結果正面

川普反中牌 擋不住美國人的怒

共和黨內部人員首度提出：民調不回升 川普恐退選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。