台贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可

歐盟航空安全局（EASA）30日晚間針對國營的「巴基斯坦國際航空」（PIA）發出了為期半年的禁飛令，自7月1日12時起，巴國航的所有航班將不得於歐盟成員國機場起降。EASA表示，這項針對巴國航的起降禁令，是因為上月22日發生於喀拉蚩機場的PK8303航班空難調查報告，顯示「有將近3分之1的巴基斯坦民航飛行員...都持『造假的飛行執照』」——其中超過半數的問題機師，都效力於上月失事的巴國航。這起極為嚴重而離譜的舞弊事件，不僅重創了巴基斯坦的飛安信用，更不排除是造成PK8303空難97人死亡的嫌疑主因。

2020-07-02 08:30