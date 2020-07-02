聽新聞
test
0:00 / 0:00
台贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可
台灣日前捐贈芬蘭20萬片口罩，經芬蘭當地實驗室檢驗認可，台灣口罩品質為頂級，過濾率達99.7%。
中央社引述駐芬蘭代表處指出，芬蘭國土報（Suomenmaa）於6月30日報導，芬蘭國會友台小組主席凱爾納（MikkoKärnä）表示，台灣日前捐給芬蘭的口罩，在芬蘭科技研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）檢驗下，證實品質頂級，過濾率達99.7%。
芬蘭科技研究中心為在疫情期間負責檢驗進口口罩品質的單位，芬蘭政府規定，口罩在通過檢驗後才得供給醫護人員使用。
中央社引述駐芬蘭代表張秀禎指出，口罩品質檢驗結果證明台灣產品品質優良，樂見政府捐贈醫療物資協助他國對抗疫情時見效。
台灣於5月底捐贈20萬片口罩給芬蘭北部5個醫療院區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言