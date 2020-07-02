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台灣贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可

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台贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
台灣口罩獲芬蘭當地實驗室檢驗認可，品質為頂級，過濾率達99.7%。圖為5月底時台灣口罩運抵芬蘭。 圖／翻攝自Taiwan in Finland粉專
台灣口罩獲芬蘭當地實驗室檢驗認可，品質為頂級，過濾率達99.7%。圖為5月底時台灣口罩運抵芬蘭。 圖／翻攝自Taiwan in Finland粉專

台灣日前捐贈芬蘭20萬片口罩，經芬蘭當地實驗室檢驗認可，台灣口罩品質為頂級，過濾率達99.7%。

中央社引述駐芬蘭代表處指出，芬蘭國土報（Suomenmaa）於6月30日報導，芬蘭國會友台小組主席凱爾納（MikkoKärnä）表示，台灣日前捐給芬蘭的口罩，在芬蘭科技研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）檢驗下，證實品質頂級，過濾率達99.7%。

芬蘭科技研究中心為在疫情期間負責檢驗進口口罩品質的單位，芬蘭政府規定，口罩在通過檢驗後才得供給醫護人員使用。

中央社引述駐芬蘭代表張秀禎指出，口罩品質檢驗結果證明台灣產品品質優良，樂見政府捐贈醫療物資協助他國對抗疫情時見效。

台灣於5月底捐贈20萬片口罩給芬蘭北部5個醫療院區。

芬蘭 口罩 疫情

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