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多次帶頭違反封城令！紐西蘭遭降職衛生部長宣布請辭

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
紐西蘭衛生部長克拉克（David Clark）2日宣布請辭。截自YouTube
紐西蘭衛生部長克拉克（David Clark）2日宣布請辭。截自YouTube

紐西蘭新冠肺炎疫情期間發生一系列嚴重失誤後，遭圍剿的衛生部長克拉克（David Clark）已於今天（2日）宣布請辭。

克拉克向媒體表示，擔任衛生部長是他的榮幸，他已經付出他的全部，但他指出，在過去數月內多次犯錯後，繼續擔任此職位會分散政府對抗疫情的注意力。

衛報報導，在全國封城期間，克拉克曾兩度違反擴大社交距離等限制令：一次是駕車去騎越野單車，這是封鎖期間禁止的一項運動。另一次是開車載家人去離家25公里外的海邊散步。

克拉克曾稱自己是個違反封鎖措施的「蠢蛋」。對此，總理阿爾登4月時已將克拉克的官階降到內閣最低層，也拔掉克拉克所兼的財政部次長職務。

阿爾登2日表示，已接受克拉克的辭職請求。她說，「克拉克得出的結論是，她繼續擔任此一角色毫無益處，是在分散政府持續抗疫和開展更廣泛衛生改革的注意力」。

她說，「我們的衛生領導層要獲得紐西蘭公眾的信任，這點至關重要。就像克拉克對我說的，團隊的重要性排在他個人前面」。

阿爾登已任命教育部長希普金斯（Chris Hipkins）暫代衛生部長一職，並將在9月大選後重新任命人選。

紐西蘭 疫情 新冠肺炎

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