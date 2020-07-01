聽新聞
test
0:00 / 0:00
港版國安法擴及美國人 龐培歐批「無恥」
中國大陸上月30日宣布港版國安法生效，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）1日舉行記者會，龐培歐表示，中共實施嚴酷的香港國安法，將自由香港變成是另一個由共產黨統治的城市；港版國安法第38條還適用非香港居民在香港境外所犯的罪行，這可能也包括美國人，這是無恥的，將讓各國統一陣線。
龐培歐表示，自由香港將從世界上最穩定、繁榮和充滿活力的城市，成為另一個由共產黨統治的城市；這已經發生了，因為香港敢於自由發表言論與思考，維安部隊包圍香港，法治不存，「一如既往地，中共對人民的恐懼，比什麼都重要。」
龐培歐表示，美國深切關注在香港這塊土地上的損失，包括美國人的安全，而港版國安法還擴及非港民在香港境外的犯罪，可能包括美國人，龐培歐批「無恥」。
美國聯邦眾議院外交委員會1日舉行聽證會，名為「一國兩制結束？」眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）出席聽證會，呼籲全球熱愛自由的人民共同譴責北京。
波洛西表示，北京自毀對香港自由的承諾，港版國安法施行是一國兩制已死的訊號，她也提到，包括西藏、新疆等人民被壓迫的議題，波洛西表示，若美國不會發生在中國大陸之內的人權議題挺身而出，將會失去在其他地方捍衛基本價值的道德制高點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言