港版國安法擴及美國人 龐培歐批「無恥」

中國大陸上月30日宣布港版國安法生效，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）1日舉行記者會，龐培歐表示，中共實施嚴酷的香港國安法，將自由香港變成是另一個由共產黨統治的城市；港版國安法第38條還適用非香港居民在香港境外所犯的罪行，這可能也包括美國人，這是無恥的，將讓各國統一陣線。

龐培歐表示，自由香港將從世界上最穩定、繁榮和充滿活力的城市，成為另一個由共產黨統治的城市；這已經發生了，因為香港敢於自由發表言論與思考，維安部隊包圍香港，法治不存，「一如既往地，中共對人民的恐懼，比什麼都重要。」

龐培歐表示，美國深切關注在香港這塊土地上的損失，包括美國人的安全，而港版國安法還擴及非港民在香港境外的犯罪，可能包括美國人，龐培歐批「無恥」。

美國聯邦眾議院外交委員會1日舉行聽證會，名為「一國兩制結束？」眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）出席聽證會，呼籲全球熱愛自由的人民共同譴責北京。

波洛西表示，北京自毀對香港自由的承諾，港版國安法施行是一國兩制已死的訊號，她也提到，包括西藏、新疆等人民被壓迫的議題，波洛西表示，若美國不會發生在中國大陸之內的人權議題挺身而出，將會失去在其他地方捍衛基本價值的道德制高點。