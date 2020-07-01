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北京令四家美媒上報駐華人員和運營細節

德國之聲 / 德國之聲

隨著中美之間在媒體領域的對峙日益升級，北京方面周三下令，要求四家美國新聞機構在七日之內提交有關其駐華人員和財務運營的細節信息。

中國外交部發言人趙立堅表示，美聯社（AP）、合眾國際社（United Press International）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和全國公共廣播電台（NPR）這四家美國媒體必須按照規定報告相關信息，以及這些機構在中國持有的任何房地產細節情況。此舉是對此前美國對四家中國媒體打壓行為的「反制措施」。

趙立堅在例行記者會上表示，中方采取的這些措施「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當防衛」。他呼籲美方立刻「糾正錯誤」，「停止對中國媒體的政治打壓和無理限制」。

胡錫進提前發推特「預告」

《環球時報》總編胡錫進此前已經在推特上發帖表示，中國將會宣布對於美國媒體駐華機構的反制性限制措施。他在這條英語推文中表示，對於中美關系惡化影響雙方媒體的工作感到遺憾，同時也敦促美國「不要繼續升級對於中國媒體的打壓」。

過去幾個月來，由於新冠疫情和其它領域的矛盾分歧不斷，美中兩國已經在媒體領域進行了一系列的互相打壓和報復行動。

6月22日，美國國務院將中央電視台、《人民日報》、《環球時報》和中國新聞社增加列管為「外國使團」。此前已經有包括新華社在內的另外五家中國媒體被列入這一範疇。

華盛頓要求第一批被列為「外國使團」的中國媒體機構削減其駐美人員數量，並將中方駐美記者的簽證有效期縮短為90天。而北京則以驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》駐華記者作為反擊。

本文章由德國之聲授權提供】

華盛頓郵報 北京

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