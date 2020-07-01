KSK遭納粹滲透 德國解散菁英部隊

頻遭右翼極端勢力滲透，德國KSK特種部隊宣告解散！德國政府和德軍高層30日宣布，將解散反恐勁旅KSK特種部隊第2連隊，作為享譽世界的精銳特種部隊，KSK可以說是全球軍迷心中的偶像。解散原因是該部隊已遭右翼新納粹勢力滲透，更與2019年刺殺梅克爾事件有牽連。

第2連隊全員解散

根據《BBC》報導，德國政府將解散KSK特種部隊第2連隊，因為該部隊已「變質」，遭到德國極右翼新納粹勢力的滲透，政府並高度懷疑其中幾位少壯派軍官與2019年刺殺梅克爾和聯邦高級官員事件有關，因此，KSK第2連隊將是全員解散，而非由新人替換。

「KSK特種部隊有部分連隊過於獨立，病灶包含毒入骨髓的管理文化。」德國國防部長克蘭普•卡倫鮑爾說，對於KSK這支精銳部隊而言，如果不是犯下不可原諒的錯誤，是絕對不會走到今天這一步的，作為懲罰，第2連隊被首先拿來開刀。

行為失控恐成隱憂

根據《ABC》報導，KSK特種部隊成立於1994年，編制有1,000名士兵，其中850名是職業軍人和雇傭兵，另外150名義務役士兵只負責後勤支援。KSK由司令部、參謀本部通信連、偵察連、第1、第2、第3、第4突擊隊，支援連隊及訓練試驗中心7大部分組成，後5大部分更是KSK的中堅力量。

KSK特種部隊的人員選拔非常嚴苛，其隊員主要來自德國軍隊現役的空降兵、山地步兵和偵察兵部隊，以及其他部隊中傑出的軍官和軍士。由於任務特殊，所以訓練標準很高、要求嚴格。參加KSK特種部隊的基本條件是要順利通過一系列考核，包括體能、精神和個性。

2019年10月底，KSK已曾被「留校察看」，後獲准「改過自新」。但卡倫鮑爾指出，最新的資料顯示，KSK特種部隊遺失48000發子彈和62公斤爆炸物，「這令人異常擔憂且不安。」不久前一名來自薩克森的士兵家中還搜出大量武器和2公斤爆炸物，他還曾在2017年某軍官告別派對上行「納粹禮」。

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