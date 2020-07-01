疫情期間協助民眾 英首相感謝教會

感謝基督徒在疫情期間獻上的禱告！英國首相強森日前在國家議會祈禱早餐會時，特別感謝教會基督徒在他感染期間，為他禱告，前首相梅伊也以事前錄製主禱文的方式參加聚會。肯辛頓主教湯姆林在講道中提醒，封城結束不要再回到個人主義，不管基督徒與議員都要攜手打造更好的未來。

據《今日基督徒報》報導，強森在預錄的訊息中提到，即使在新冠肺炎疫情期間，看到祈禱早餐會仍在線上舉行感到高興，他表示，「雖然各界仍持續努力重新安全地開放宗教場所，但看到教堂秉持基督徒價值觀對於封城的回應依舊令人感動，非常謝謝大家。」

另外，他也感謝基督徒在他之前感染新冠病毒為他禱告，才能讓他身體得以恢復。

與會的反對黨領袖斯塔摩也對於教會在疫情期間，照顧與幫助鄰人的行為給予敬意。他指出，「今天在我的社區的教會將提供緊急物資給家庭、與隔離者當朋友以及支持地方學校、醫院等，謝謝你們帶來的希望與好消息。」

這次祈禱早餐會是由女議員德科爾多瓦擔任主席，禱告人包括皮斯禮等國會議員，內容是為了這次疫情而受苦的英國與全世界民眾禱告。另外，肯辛頓主教湯姆林在講道中也提醒，封城結束後不是要再度回到個人主義，不管基督徒與議員都要攜手打造更好的未來。

據《基督教第一電台》報導，這次參加禱告會的人士包括英國上下議院的基督徒國會議員，另外，前首相梅伊也已事前錄製主禱文的方式參加聚會，整個活動最後以演唱《奇異恩典》作為結束。

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