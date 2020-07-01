當飼主的面開槍擊斃哈士奇 俄羅斯獵人恐坐牢三年

俄羅斯車里亞賓斯克日前發生獵人認定一隻哈士奇「偷走」他的鵝，竟當著飼主的面連開三槍，把哈士奇當場擊斃。此事引發民眾怒火與強烈反彈，獵人隨後也被警方逮捕，可能面對最高3年的有期徒刑。

每日郵報報導，遇害的藍眼哈士奇「阿奇」（Archie）當時跟著飼主莫克洛娃（Ekaterina Mokhrova）及友人馬薇切娃（Marina Matveicheva）出外散步，消失幾分鐘後回來，獵人波塔波夫（Oleg Potapov）接著就氣沖沖地現身，指控阿奇偷走他在舊採石場飼養的鵝，又威脅莫克洛娃與馬薇切娃，「不准靠近，否則我就開槍。」

從事發當時影片可看到，眼見阿奇小跑步接近，波塔波夫舉槍開火。第一槍讓阿奇掉頭，第二槍讓牠似乎愣在原地。隨著第三聲槍響，阿奇就此倒地不起。波塔波夫與飼主及其友人進行一番短暫的激烈爭執後掉頭就走，完全不顧阿奇流出的血正將水窪染紅。

警方事後接獲報案，將躲進廁所的波塔波夫逮捕歸案。波塔波夫表示，他在開槍前被阿奇攻擊，但動保分子拿出影片，強調阿奇沒有挑釁他。知名獸醫專家達拉基安（Karen Dallakyan）指出，波塔波夫應為他在住宅區附近揮舞槍械跟「非常殘酷」射擊阿奇受罰，「哈士奇從不曾顯露侵略性…這個兇手永遠不該再拿槍。」