這個國家有死刑規定 但過去23年未曾執行

韓國國際廣播電台1日報導：據KBS採訪確認，前自由韓國黨代表洪準杓向國會提出要求首先對兇犯執行死刑的法案，而共同民主黨正準備擬定以終身刑替代死刑制度的有關法案。

1997年12月30日，南韓最後一次對死刑犯執行死刑後，在過去23年期間未曾執行死刑。目前正在服刑的死刑犯共計60人。

南韓政府去年考慮到主張廢除死刑制度的國民輿論等，表示將進行中長期研討，但此後便無下文。洪準杓提出首先對兇犯執行死刑的法案，使得圍繞是否應廢除死刑制度的爭論再起。

另外，共同民主黨議員李相珉準備提交替代沒有實效性的死刑制度，實行禁止假釋的終身刑制度的特別法案。歷屆國會曾8次提出相關法案，但未經審議即被廢除。