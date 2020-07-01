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新加坡大選10日登場 總理弟李顯揚加入反對黨參選

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡總理李顯龍的弟弟李顯揚（右），參加反對黨「前進黨」投入選戰。 路透
新加坡總理李顯龍的弟弟李顯揚（右），參加反對黨「前進黨」投入選戰。 路透

新冠病毒疫情還未能令人放心之際，新加坡本月10日將舉行大選。現任總理李顯龍如果連任，這會是他的最後一任。日前他的弟弟李顯揚宣布參加反對黨「前進黨」，投入選戰。

今年新冠病毒流行期間仍辦國會選舉的有南韓，4月間的投票結果，讓執政的文在寅政府獲得壓倒性勝利。

新加坡執政黨「人民行動黨」在星國正式獨立之前的1959年就開始治理這個城市國家，從來沒選輸過。新加坡在1965年獨立。

美國財經網站CNBC報導，星國這次選舉與以往不同，至少有五大看點：

1. 新冠病毒確診病例仍在增加

與南韓民眾普遍滿意政府的防疫作為不同，新加坡一開始確實做得很不錯，但後來因為爆發移工嚴重群聚感染而我失去掌聲。經濟學人智庫（EIU）說，投票前如果病例再激增，執政黨的滿意度會受傷。

2. 經濟危機逐漸浮現

新冠疫情襲來之前，新加坡經濟就已備受美中貿易戰衝擊。根據官方估計，今年經濟將衰退4%到7%，創獨立建國以來最差紀錄。選民會否因為經濟表現太糟，以選票表達對執政黨的失望，是觀察重點之一。

3. 執政黨接班梯隊排開陣勢

現任總理李顯龍先前表示過要在70歲時交棒，他現年68歲。這次國會選舉會由指定接班的副總理兼財政部長王瑞杰等閣員扮演主導角色。

4. 反對黨表現會如何？

10日的選舉是繼2015年後，第二次國會所有席次93席都有其他人競選。以往有不到投票日，就能確定執政黨獲勝的情況，因為多數席次只有執政黨提名人單獨參選。今年李顯揚為反對黨助威，不知聲勢能否提升。

5. 競選與投票保持防疫安全

防疫考量競選禁止大型聚眾集會，不過可進行家戶拜訪和社區拜票。投票日要實施體溫量測與手部清潔。

投票 新加坡

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