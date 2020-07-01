武器禁運年底到期 伊朗：要核協就解除

聯合國對伊朗的禁運武器制裁將於年底到期，伊朗要各國別聽美國的話延長制裁，否則將持續發展核武！伊朗外交部長札里夫30日呼籲聯合國遵守2015年對伊朗禁運武器5年的承諾，否則無法重啟核協議談判。對此禁運，美國國務卿龐培歐近來積極呼籲安理會各國無限期延長，不過中國、俄國已對此表示質疑。

根據《伊朗頭條》報導，報導，札里夫表明，如果無法依照聯合國安理會第2231號決議的規定，解除對伊朗武器的禁運制裁，就不能談更進一步的核協議問題。他會這樣說的原因，是因為美國國務卿龐培歐近日積極向安理會成員遊說，希望他們能無限期延長對伊朗的制裁。

「伊朗是區域和平的不穩定因素，還會影響能源國油價。」龐培歐同時希望以往支持伊朗的俄國、中國（兩國皆為常任理事國，有1票否決權）可以支持美國的提案，不過中國駐聯合國大使張軍隨即打臉美國，稱美國都退出核協議了，別再對相關問題向各國下指導棋；俄國駐聯合國代表涅邊賈也質疑美國的想法是痴人說夢。

《半島電視台》提到，雖然德、英、法支持美國延長禁運的決議，但是同時呼籲美國不要施加新的制裁，否則永遠無法讓伊朗重回核協議談判桌。伊朗與聯合國、歐盟等國於2013年簽訂名為《聯合全面行動計畫》的核協議，限制伊朗核武發展，不過國際原子能總署2015年調查伊朗時，認定伊朗沒有遵守協議，使得聯合國對伊朗施壓制裁至今。

【更多精采內容，詳見 】