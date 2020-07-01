普亭以公投政策買票 盼挾民意連任

普亭政策買票，並利用愛國心換取民眾支持連任？俄國公投將於近日陸續開票，外界都預測普亭仍可克服低民調，通過公投並連任至2036年。雖然普亭因為疫情影響，支持度下滑至歷史新低的59%，而為了順利連任，他還將最低薪資、反對同性婚姻、社會補貼等「讓俄國強大」的政策打包至公投，企圖煽動民眾的愛國心前往投票，遭反對派痛批選舉已成笑話一場。

充滿收買的公投

根據《英國廣播公司》報導，俄國的修憲公投從25日展開為期1周的投票，近日投票結束，將開始陸續開票，這是俄國自1993年後再次啟動修憲。俄國目前為全球疫情第3大國，超過64萬人確診、9000人死亡，因此官方想盡各種方式鼓勵民眾出門投票，如果有投票就有機會抽中折價券，甚至是汽車大獎。

反對派因此指控這場選舉根本是鬧劇，缺乏獨立機關監控大選的公正性。除了程序面的甜頭外，外界雖然普遍關注此次修憲將解除「連續2屆」的限制，並讓普亭總統任期歸零外，根據《美國公廣》報導，普亭還將提高人民最低薪資、憲法中反對同性婚姻、增加社福補貼等206項政策，一同納入這次的公投大選。

用愛國鼓勵投票

雖然普亭的民調因為疫情緣故，跌破以往的7、80%來到「僅」59%的支持度，但在官方用盡全力催票下，外界預測公投還是會輕鬆過關。BBC分析，這些政策將普亭塑造為「現在沒有我就不行」的感覺，政治學者史坦諾維亞甚至直言，普亭不能明目張膽地說「拜託讓我連任、掌握權力吧！」，只好利用政策買票。

史坦諾維亞分析，除了實質利益外，普亭也希望利用偏保守意識形態的修憲，重新獲得保守派民眾的支持，因此修憲公投若通過，俄國將明文禁止同性婚姻；另外歷史教育將強化蘇德戰爭的勝利、禁止外國強徵俄國土地（這可是針對有爭議的克里米亞）、強化俄國人對上帝信仰等。

官方近來還表態，此次公投將會有高達70%的支持度，甚至在選舉還沒結束時，就已經有出口民調顯示此次公投100%會通過，而且新憲法甚至已經出版在書店販售，修憲法對普亭而言勢在必得。

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