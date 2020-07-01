回應殖民剛果歷史 比利時首度表歉意

針對過往殖民剛果的歷史，比利時皇室首度表態！比利時國王菲利普30日在一封給剛果總統齊塞克迪的信上表示，對比利時過往殘暴的歷史表達「最深的遺憾」。雖然菲利普本人並未真正道歉負責，但這次聲明已是比利時皇室首次公開承認過往的殖民黑歷史。

歧視仍充斥社會

根據《紐約時報》的報導，剛果民共和國30日慶祝從比利時獨立60週年，菲利普特別致函齊塞克迪，文中提及殖民歷史過往，以及長久以來的種族歧視問題，「我想對過去的創傷表達最深的遺憾，因為歧視仍充斥在當前的社會中，這樣的傷痛在今日再度復甦，」菲利普也承諾，會持續打擊各種形式的種族主義。

《金融時報》的報導指出，前比利時國王利奧波德二世從1885年至1908年統治剛果自由邦，將其當作個人領地，強迫當地人民種植橡膠，再以獲利資助比利時的大型建設計畫，剛果隨後由比利時政府接手，作為殖民地直到1960年。人口學家估計，從1880年到1920年間，剛果人口數因為謀殺、饑荒、疾病、迫遷等原因，從2千萬人大減至1千萬人。

成立檢討委員會

呼應美國佛洛伊德之死的案件在全球引爆的抗爭，以及檢討過往種族主義和歧視的風潮，利奧波德二世的雕像目前已從比利時各大廣場和政府機關移除，先前在根特遭民眾潑漆的雕像也在30日被移走。

瓦隆區財政部長克魯克30日建議，國會應該成立專門委員會，開始仔細審視國家的殖民過往，以延續菲利普國王鋪下的路。政治學家、中非皇家博物館的研究員歐馬桑波則指出，比利時從未對外承認殖民地暴力的問題，他也歡迎成立委員會的想法，但不希望因此忽略對政府的問責。

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