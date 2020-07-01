快訊

第一個違反國安法被捕！港男身上搜出「香港獨立」旗幟

避難山屋，誰來避難？走向「服務型山屋」的改革之路

提防中國 澳洲總理宣布：10年斥資2.7千億美金加強軍事能力

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 澳大利亞廣播公司報導，周三 (7月1日)，澳洲總理莫裡森(Scott Morrison)宣布，為了提防因疫情變得「更貧窮、更危險、更缺乏秩序」的世界，澳洲決定在未來10年斥資2.7千億美金加強軍事能力，包括建造更有力的武器、網絡安全能力以及水下高科技監測系統。

莫裡森在澳大利亞國防大學演說時說，印太地區未來會成為策略性競爭的「震央」，而策略失誤與沖突的風險正在大幅升高。

這個政策也依循著莫裡森2018年提出的「太平洋挺身而進」政策，旨在結合區域盟友的陣線，共同對抗北京。

新國防政策細節

莫裡森的這項決定大幅改變了澳洲國防政策的走向，其國防預算規模不但比2016年提高40%，也相當於GDP的2%。此舉被外界視為展現了澳洲決心與中國政府對抗的實際行動。

根據2019-2020預算報告書，澳洲政府預計在今年內將軍對增加至60,090人，包括16,272名全職公共服務員工。

澳洲規劃在未來十年，將澳洲國軍(ADF)的兵力增加800人，包括650名海軍、100名空軍以及50名陸軍。

澳洲曾和其他國家要求對新冠病毒來源進行調查，引發中國不滿。澳洲近日又宣布其全國政府與私人企業受到「國家級」的黑客攻擊，雖然政府並未指明國家，但普遍懷疑是近日與澳洲關系不佳的中國所為。加上過去中國對澳洲發出旅行禁令、制裁澳洲出口的商品等，都紛紛讓中澳關系逐漸蕩至低點。

張慈/楊威廉 (法新社、澳大利亞廣播公司)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

伊朗首都診所瓦斯罐爆炸 19人喪命

伊朗半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）報導，首都德黑蘭北部一家診所今天發生強烈爆炸，至少19人喪命

普亭以公投政策買票 盼挾民意連任

普亭政策買票，並利用愛國心換取民眾支持連任？俄國公投將於近日陸續開票，外界都預測普亭仍可克服低民調，通過公投並連任至2036年。雖然普亭因為疫情影響，支持度下滑至歷史新低的59%，而為了順利連任，他還將最低薪資、反對同性婚姻、社會補貼等「讓俄國強大」的政策打包至公投，企圖煽動民眾的愛國心前往投票，遭反對派痛批選舉已成笑話一場。

回應殖民剛果歷史 比利時首度表歉意

針對過往殖民剛果的歷史，比利時皇室首度表態！比利時國王菲利普30日在一封給剛果總統齊塞克迪的信上表示，對比利時過往殘暴的歷史表達「最深的遺憾」。雖然菲利普本人並未真正道歉負責，但這次聲明已是比利時皇室首次公開承認過往的殖民黑歷史。

提防中國 澳洲總理宣布：10年斥資2.7千億美金加強軍事能力

澳大利亞廣播公司報導，周三 (7月1日)，澳洲總理莫裡森(Scott Morrison)宣布，為了提防因疫情變得「更貧窮、更危險、更缺乏秩序」的世界，澳洲決定在未來10年斥資2.7千億美金加強軍事能力，包括建造更有力的武器、網絡安全能力以及水下高科技監測系統。

水門案記者：川普被普亭耍得團團轉 批梅克爾蠢、梅伊弱

曾撰寫「水門案」(Watergate)調查報導的資深記者伯恩斯坦(Carl Bernstein)爆料，根據擁有第一手觀察的消息人士透露，川普總統與其他國家元首的電話交談，明顯親疏有別，但很愛拿自己的財富與成就來說嘴，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)彷彿「一起泡三溫暖的哥兒倆」，但實際上川普卻被普亭耍得團團轉。

俄賞金案／川普若未警告普亭 拜登痛批：失職

針對俄羅斯懸賞以殺害阿富汗美軍的指控，川普總統30日面臨更大壓力；眾院民主黨議員聽取白宮簡報後認為無新內容並要求川普回應，參院共和黨議員在前一日簡報後，持續為川普辯護，並認為此情報未獲證實；民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)則痛批川普失職並質疑其認知能力。

俄賞金案／紐時：美攔截匯款紀錄 俄羅斯轉巨款給神學士

俄羅斯是否曾對神學士(Taliban)周邊民兵組織懸賞「獵殺獎金」，做為暗殺駐阿富汗美軍的報酬，從金融系統的匯款紀錄來看，美軍掌握的情資恐怕並非空穴來風。

俄賞金案／白宮：川普未獲簡報 紐時：2官員證實2月已提書面

川普總統是否知悉俄羅斯懸賞殺戮阿富汗美軍的爭議，在白宮以相關情報未獲證實為由，否認川普曾獲簡報後，爭議持續延燒；紐約時報引述兩名官員說法報導，官員2月底就已提交書面報告給川普，美聯社(AP)則稱白宮在2019年初即已獲知此情報。

最高罰5萬！雅加達今起禁用一次性塑膠袋 小吃攤暫不受限

雅加達今起禁用一次性塑膠袋，購物中心、超市、傳統市場、便利商店都受規範，必須改用友善環境的替代品，違者最高面臨2500萬...

馬斯克自肥！拿558億美元紅利 Pirc促投資人將他逐出董事會

特斯拉（Tesla）可能將支付其創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）創紀錄的558億美元紅利（約新台幣1.6兆元）...

俄懸賞殺駐阿富汗美軍 議員嗆追究普亭責任

紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報近日都根據不願具名美國官員說法報導，俄國軍事情報機構提供賞金給阿富汗神學士組織，要他們殺...

印度禁中國59種App 莫迪微博帳號存續受關注

在中印邊境持續緊張及民間醞釀抵制中國貨之際，印度昨天以國安理由禁止抖音等59種行動裝置應用程式（App），今天多數已下架...

熱門新聞

老翁爲將女兒逐出家8年花費破百萬 49歲女兒仍稱擁有房產權

馬斯克自肥！拿558億美元紅利 Pirc促投資人將他逐出董事會

道瓊指數6月完美劃句點 創23年最佳單季漲幅

買特斯拉遇網路當機 德男「自然反應」差點噴飛4000萬

俄懸賞殺駐阿富汗美軍 議員嗆追究普亭責任

疫情下留家上網 日男一時衝動買入二手巴士：目標環遊日本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。