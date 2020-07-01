提防中國 澳洲總理宣布：10年斥資2.7千億美金加強軍事能力

(德國之聲中文網) 澳大利亞廣播公司報導，周三 (7月1日)，澳洲總理莫裡森(Scott Morrison)宣布，為了提防因疫情變得「更貧窮、更危險、更缺乏秩序」的世界，澳洲決定在未來10年斥資2.7千億美金加強軍事能力，包括建造更有力的武器、網絡安全能力以及水下高科技監測系統。

莫裡森在澳大利亞國防大學演說時說，印太地區未來會成為策略性競爭的「震央」，而策略失誤與沖突的風險正在大幅升高。

這個政策也依循著莫裡森2018年提出的「太平洋挺身而進」政策，旨在結合區域盟友的陣線，共同對抗北京。

新國防政策細節

莫裡森的這項決定大幅改變了澳洲國防政策的走向，其國防預算規模不但比2016年提高40%，也相當於GDP的2%。此舉被外界視為展現了澳洲決心與中國政府對抗的實際行動。

根據2019-2020預算報告書，澳洲政府預計在今年內將軍對增加至60,090人，包括16,272名全職公共服務員工。

澳洲規劃在未來十年，將澳洲國軍(ADF)的兵力增加800人，包括650名海軍、100名空軍以及50名陸軍。

澳洲曾和其他國家要求對新冠病毒來源進行調查，引發中國不滿。澳洲近日又宣布其全國政府與私人企業受到「國家級」的黑客攻擊，雖然政府並未指明國家，但普遍懷疑是近日與澳洲關系不佳的中國所為。加上過去中國對澳洲發出旅行禁令、制裁澳洲出口的商品等，都紛紛讓中澳關系逐漸蕩至低點。

張慈/楊威廉 (法新社、澳大利亞廣播公司)

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