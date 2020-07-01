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水門案記者：川普被普亭耍得團團轉 批梅克爾蠢、梅伊弱

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
水門案資深記者爆料，川普被普亭耍得團團轉，卻稱梅克爾蠢、梅伊弱。 美聯社
水門案資深記者爆料，川普被普亭耍得團團轉，卻稱梅克爾蠢、梅伊弱。 美聯社

曾撰寫「水門案」(Watergate)調查報導的資深記者伯恩斯坦(Carl Bernstein)爆料，根據擁有第一手觀察的消息人士透露，川普總統與其他國家元首的電話交談，明顯親疏有別，但很愛拿自己的財富與成就來說嘴，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)彷彿「一起泡三溫暖的哥兒倆」，但實際上川普卻被普亭耍得團團轉。

據「每日郵報」(Daily Mail)29日報導，與歐洲重要國家的女性元首通話時，川普則不留顏面，用「蠢」來批評德國總理梅克爾(Angela Merkel)，與英國前首相梅伊(Theresa May)交談時則嫌她「弱」。

伯恩斯坦訪問的數名知情人士，對於川普長期以來與世界領袖的電話交談，掌握逐字記錄的第一手訊息；消息人士透露，這些通話紀錄讓官員們看了目瞪口呆，川普的言談令人嚴重厭惡。

據指出，川普在電話中經常言語霸凌澳洲總理莫里森(Scott Morrison)，百般嘲諷。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據伯恩斯坦掌握的川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)電話交談紀錄，川普在電話中曾經要求烏克蘭調查前副總統白登(Joe Biden)及白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)。

在眾多國家領導人當中，唯一讓川普極力討好的對象，就是普亭；知情人士透露，川普與普亭講電話時，並對他早年曾在莫斯科與俄方共同舉辦「環球小姐」(Miss Universe)選美大賽，回味無窮。

電話交談中對普亭提到前總統歐巴馬、小布希時，川普滿口貶抑之詞，說兩位前任美國總統根本「低能」、「軟弱」等。

兩名消息人士指出，川普與外國元首的電話交談時，充滿明顯的自我感覺良好，就連跟土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)接洽也一樣，在電話中猛批前任美國總統，講到歐巴馬和小布希時脫口說出：「他們連屁都不懂。」

梅克爾、梅伊都是最有權力的少數女性元首，但知情人士表示，川普與她們講電話時的口氣讓人無法置信，言談之間充滿虐待、羞辱。

川普 普亭 梅伊

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