俄賞金案／川普若未警告普亭 拜登痛批：失職

針對俄羅斯懸賞以殺害阿富汗美軍的指控，川普總統30日面臨更大壓力；眾院民主黨議員聽取白宮簡報後認為無新內容並要求川普回應，參院共和黨議員在前一日簡報後，持續為川普辯護，並認為此情報未獲證實；民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)則痛批川普失職並質疑其認知能力。

民主黨眾院領袖侯耶爾(Steny Hoyer)表示，少數眾院民主黨議員參加白宮簡報，但認為內容了無新意；民主黨指控川普提著美國士兵的性命向俄國低頭，並質疑為何川普未獲得此事簡報，並敦促白宮要求川普鄭重回應。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)聽完簡報後表示，為何川普未公開承諾會了解此事，也未致電俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，此舉「莫名其妙」。

部分眾院共和黨29日聽完簡報後也存疑，眾院軍事委員會主席索恩貝里(Mac Thornberry，德州)表示，該委員會將設法了解詳情。

不過，多數共和參議員30日聽完白宮簡報後較不擔心，並懷疑媒體報導，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)認為，川普無須「回應每一則傳言」。

拜登30日在德拉瓦州威明頓市(Wilmington)，批評川普處理新冠肺炎和俄國懸賞殺美軍一事，隨後質疑川普的認知能力。

拜登表示，報導稱川普早就知道俄國懸賞殺阿富汗美軍，對此川普有很多問題待回答；川普一得知此情報，若未即刻嚴正警告普亭，那就是「失職」。

拜登說：「若有任何指控為真，而且川普對此毫無作為，那麼實際上我認為，這麼說無關我參選，大眾應該認定此人不適任美國總統。」

拜登說，川普解釋他不知道俄國情報，證明川普「似乎在認知上不清楚現況」，「他可能讀到或聽取重要議題的簡報然後就忘了，或者他覺得沒必要知道這件事」；拜登稱他期待跟川普一較認知能力。