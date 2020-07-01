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俄賞金案／紐時：美攔截匯款紀錄 俄羅斯轉巨款給神學士

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

俄羅斯是否曾對神學士(Taliban)周邊民兵組織懸賞「獵殺獎金」，做為暗殺駐阿富汗美軍的報酬，從金融系統的匯款紀錄來看，美軍掌握的情資恐怕並非空穴來風。

紐約時報30日報導，三名知情官員指出，美方官員攔截取得的電子匯款紀錄顯示，俄羅斯軍情機關擁有的一個戶頭，匯出巨額款項給神學士相關人士的戶頭。根據情報專家研判，這些匯款主要是與懸賞殺害美軍有關。

阿富汗官員本周稍早則說，過去半年裡，某些曾經使用地下匯款系統「哈瓦拉」(hawala)的商人在阿富汗北部及喀布爾(Kabul)陸續被捕，罪嫌是涉及俄羅斯軍情局(GRU)與神學士民兵組織之間的中間人運作，其中一名商人的住處被起出50萬美金。

美國官員透露，調查人員查出數名與俄羅斯懸賞計畫有關的阿富汗人的姓名，包括一名曾協助俄方發放懸賞酬勞、目前已在俄羅斯的中間人。

紐時日前也披露，派駐阿富汗的美軍情報官員及特種作戰部隊成員，今年1月就曾向上級反應指出，俄羅斯為神學士提供暗殺美軍的懸賞獎金。軍方官員說，駐阿富汗美軍從被捕民兵、犯罪分子的口供裡取得重要情報，讓美國情報高層研判，俄羅斯確實在2019年間以金錢利誘為手段，拋出暗殺駐阿富汗美軍的懸賞令。

華爾街日報30日報導則指出，知情人士透露，對於其他情報機構獲得的俄羅斯懸掌暗殺駐阿富汗美軍情資解析，國家安全局(NSA)非常不以為然，因此川普總統從來不曾聽取此事的簡報。

至於國安局不同意包括中央情報局(CIA)在內等情報機構情資分析的理由何在，消息人士則未進一步透露。據指出，國安局的情報搜集以電子監聽、電話及電訊、電郵或其他電子通訊的攔截為主，中情局的角色則側重於人力情資，包括在阿富汗等戰區對於敵軍俘虜的審訊。

阿富汗 俄羅斯 美軍

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