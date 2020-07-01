俄賞金案／白宮：川普未獲簡報 紐時：2官員證實2月已提書面

川普總統是否知悉俄羅斯懸賞殺戮阿富汗美軍的爭議，在白宮以相關情報未獲證實為由，否認川普曾獲簡報後，爭議持續延燒；紐約時報引述兩名官員說法報導，官員2月底就已提交書面報告給川普，美聯社(AP)則稱白宮在2019年初即已獲知此情報。

這項俄羅斯軍情局(GRU)的陰謀計畫聚焦2019年4月的一場汽車炸彈事件，當時造成三名美軍陸戰隊員身亡；相關訊息在白宮29日試圖淡化俄國懸賞殺美軍的情報評估後浮現，白宮堅稱川普當時未獲簡報，因為這項情報未全面證實。

美聯社引述白宮資深官員報導，稱白宮早在2019年初便留意到俄國重賞殺害美軍的神學士(Taliban)分子機密情報，整整比情報曝光還要早一整年。

相關評估寫在至少一份川普的每日書面情資簡報內，當時的國安顧問波頓(John Bolton)2019年3月也曾向同事提及，他向川普報告此事。

不過，波頓28日接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時，拒絕評論是否在2019年向川普彙報此事，並說：「川普可以否認所有事情，好似沒人告訴過他。」

兩名情報官員透露，川普早在2月27日就於每日簡報文件中得知此事，且中央情報局(CIA)的「世界情報審查」(World Intelligence Review)機密手冊也在5月4日的文章中說明此情報的嚴重性與準確度。

國家安全會議(NSC)發言人拒絕說明，三名陸戰隊員殉職是否與俄國陰謀相關。

白宮的反應引發聯想，讓人懷疑白宮是否刻意將川普與俄國情報評估畫清界線。

美聯社另一篇報導指出，現任國安顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)今年稍早曾就此事與川普討論；對此，歐布萊恩29日否認並表示，儘管攸關俄國賞金的情報評估「未證實」，當局「也早該有所準備」。