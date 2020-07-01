強生對華為措辭轉硬 英文化大臣：5G最終不採華為設備

英國首相強生周二（6月30日）對華為採取更為強硬的措辭，他在對港版國安法深表關切之際，同時警告北京，他將保護關鍵基礎設施不受「懷有敵意國家的供應商」侵害。

英國文化大臣Oliver Dowden同日在國會答詢時表示，從長遠看，中國大陸華為不會成為英國5G網絡的一部分，英國歡迎包括南韓三星電子、日本NEC等其他可替代華為的供應商進入英國。

強生30日被問及港版國安法是否會影響英國限制華為與否的決定時，他表示：「我不會陷入反華情緒，因為我不是排華的人。」

強生接著說：「就華為問題來說，立場非常簡單」，「我希望看到我們至關重要的國家基礎建設受到適當保護，不受懷有敵意國家的供應商侵害，因此我們要達成這樣的平衡，這就是我們要做的。」

英國文化大臣Dowden則向國會國防委員會承認，「最終」英國將不使用華為設備。他說：「但是達到這終點的過程會有很大不同」。

英國強生政府1月時曾宣布，將允許華為提供英國的5G網路設備。當時，官員爭辯，認為只要在敏感的地理區域和「核心」技術組件中不使用華為設備，就足以減輕風險，同時又能讓英國得到採用華為新技術的優點。

然而這樣的決定不僅激怒了美國川普政府，也遭到強生所屬的保守黨陣營部分議員的反對。

彭博資訊報導，之後，中國大陸在新冠病毒疫情和香港問題上的行為，對爭取英國5G市場更沒有助益。同時意味著強生政府如果試圖堅持1月時允許華為參與的初衷，勢將在國會中遭到挫敗。

Dowden是與國防大臣Ben Wallace一起在國防委員會作證，就在兩人結束詢答不久，美國聯邦通信委員正式將華為和中興通訊列為其國家安全威脅。

Dowden表示，美國5月再更加強對華為的管制之後，「可能會影響華為作為5G網路提供商的生存能力」，但他不願評論華為得以競標的法律地位將會有怎樣的可能變化，也不願確認剔除華為的期限會在何時。

他提及英國政府正在考慮對華為的競爭對手提供貿易和財務誘因，鼓勵他們參與英國5G網路建置。因為如此將可推動英國的供應鏈多樣化，擺脫對華為及其北歐競爭對手諾基亞Oyj和愛立信的依賴。Dowden說，官員正在與潛在的新市場進入者進行「建設性」對話。

Dowden表示，「三星和NEC顯然是我們希望能進入英國市場的供應商」， 官員正在研究如何降低新進入者的成本，協助降低障礙。