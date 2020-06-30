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活動範圍已「沒有底線」？專家：間諜活動如冷戰時期般活躍

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圖／德國之聲中文網
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雇傭殺手，實施國家恐怖主義和肆無忌憚的竊取情報。聯邦情報局（BND）局長布魯諾．卡爾（Bruno Kahl）的報告給人的印象是，外國情報機構在全球範圍內的的活動已經「沒有底線」。

聯邦情報局局長卡爾的同事，負責國內安全的聯邦憲法保護局局長托馬斯．哈爾登旺（Thomas Haldenwang）也持類似的看法。他在聯邦議會情報部門的年度公開聽證會上解釋說，外國間諜德國竊取情報的方法越來越攻破。聯邦議院設有一個專門監督情報部門的機構，它的會議通常是秘密舉行。

如同冷戰一樣

哈爾登旺估計，針對德國的間諜活動已達到冷戰時期水平，甚至更高。他說，作為一個重要的經濟發達國家以及一個在歐盟和北約合作夥伴中享有有強大話語權的國家，聯邦德國尤其對來自俄羅斯、中國和伊朗的間諜來說是具有很大吸引力。土耳其間諜在這裡也非常活躍。

哈爾登旺說，這些國家的間諜將大量病毒感染的電子郵件發送給外國政府機構，此外，現實世界中間諜業務仍然保持勢頭，就和「從前」的特工一樣，試圖竊取情報。

出於恐嚇目的柏林謀殺案

德國聯邦情報局局長卡爾表示，德國情報機構唯一的選擇是加強防範。某些外國機構不限於收集和評估信息，他們不惜採用謀殺手段。

卡爾說，他們背後的政府機構不再試圖極力隱藏自己，而且「幾乎是在耀武揚威」，展示其實力，以此來恐嚇本國公民，此外，向外國展示「觸角能夠達到」的地方。

卡爾說，由於國際社會缺乏抵抗，對使用死亡暴力的約束也在下降。在此，卡爾談到了去年8月一名車臣人在柏林被謀殺案件。該案中，聯邦檢察院認為俄羅斯中央政府是幕後的指使者。

本文章由德國之聲授權提供】

間諜 德國 冷戰

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