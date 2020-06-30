牛津學者：中俄在西方推廣疫情敘事

牛津大學網絡研究所的幾位學者對中國、伊朗、俄羅斯和土耳其國家媒體的法語、德語和西班牙語內容在臉書和推特上的傳播進行了研究。

為期三周（5月18日-6月5日）的研究發現，與法國、德國和西班牙本國有聲望的媒體（如法國《世界報》和《費加羅報》、德國《明鏡周刊》和Tagesschau、西班牙《國家報》和《世界報》）相比，中伊俄土國家媒體在社交媒體上的觸及範圍較小，但單篇文章可以獲得極高的點擊率，以至於超過前者。

研究中包括的中國國家媒體是CGTV、CRI和新華社。俄羅斯國家媒體是RT（今日俄羅斯）和Sputnik。伊朗國家媒體是Press TV和Hispan TV。土耳其國家媒體是TRT。

研究發現，這幾家國家媒體中，在法語社交媒體推廣範圍最廣的是CGTN，可將內容推送給超過7500萬社交媒體用戶。在西班牙語和德語社交媒體領先的則是RT。

報告中寫道，之所以選擇中伊俄土四國，是因為在這些國家新聞自由受到限制，「政府更有可能干預新聞報道」。

從內容上看，研究者發現，在新冠疫情期間，這些國家媒體的報道內容有三個明顯的主題。研究者是通過對每個國家媒體最熱門的20篇報道進行分析得出這一結論的。

主題一是民主的衰弱。報告稱，在進行研究的三周期間，中伊俄國家媒體對該主題進行了廣泛的報道。土耳其則有所不同。

報告稱，俄伊國家媒體的西班牙語報道推動了反美情緒。而中國國家媒體的德語、西班牙語和法語報道則「削弱美國政治領導人的可信度」，在某些情況下，暗示美國對全球和平與安全構成急迫的威脅。其中，CRI一篇西班牙語報道指稱美國政治家是種族主義者、利己主義者、將美國帶到「深淵的邊緣」。

主題二是本國的成功應對。報告稱，這一主題在中國、土耳其媒體的法語、德語和西班牙語報道中十分明顯。

報告稱，中國國家媒體強調該國在推動公共衛生領域的國際合作以及全球復蘇中扮演的領袖角色。俄羅斯媒體則沒有強調本國的應對，或許是因為在研究時段內俄羅斯所面臨的公共衛生體系挑戰。不過，俄羅斯以及伊朗國家媒體都對中國應對疫情的成就加以報道。

主題三是陰謀論。報告稱，中國國家媒體在推動有關新冠病毒是美國制造生物武器的陰謀論說法。其中，CRI一篇德語報道指稱「美國在其海外生物實驗室的問題上欠世界一個解釋」，強調擔憂這些實驗室可能有軍事目的。

這些研究者4月曾對中伊俄土國家媒體的英文內容進行過研究，並得出相似的結論。

據法新社報道，RT法語對牛津網絡研究所這份報告作出回應，「強烈反駁這些指控」，並稱其對全球疫情的報道與法國其它媒體相同。RT法語聲明稱，其報道「與批評西方民主政體或讓民主國家喪失可信度無關」。

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