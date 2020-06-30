快訊

大同公司派九席董事全拿惹議 公司發布最新聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛津學者：中俄在西方推廣疫情敘事

德國之聲 / 德國之聲
牛津大學網絡研究所的幾位學者對中國、伊朗、俄羅斯和土耳其國家媒體的法語、德語和西班牙語內容在臉書和推特上的傳播進行了研究。圖／德國之聲中文網
牛津大學網絡研究所的幾位學者對中國、伊朗、俄羅斯和土耳其國家媒體的法語、德語和西班牙語內容在臉書和推特上的傳播進行了研究。圖／德國之聲中文網

牛津大學網絡研究所的幾位學者對中國、伊朗、俄羅斯和土耳其國家媒體的法語、德語和西班牙語內容在臉書和推特上的傳播進行了研究。

為期三周（5月18日-6月5日）的研究發現，與法國、德國和西班牙本國有聲望的媒體（如法國《世界報》和《費加羅報》、德國《明鏡周刊》和Tagesschau、西班牙《國家報》和《世界報》）相比，中伊俄土國家媒體在社交媒體上的觸及範圍較小，但單篇文章可以獲得極高的點擊率，以至於超過前者。

研究中包括的中國國家媒體是CGTV、CRI和新華社。俄羅斯國家媒體是RT（今日俄羅斯）和Sputnik。伊朗國家媒體是Press TV和Hispan TV。土耳其國家媒體是TRT。

研究發現，這幾家國家媒體中，在法語社交媒體推廣範圍最廣的是CGTN，可將內容推送給超過7500萬社交媒體用戶。在西班牙語和德語社交媒體領先的則是RT。

報告中寫道，之所以選擇中伊俄土四國，是因為在這些國家新聞自由受到限制，「政府更有可能干預新聞報道」。

從內容上看，研究者發現，在新冠疫情期間，這些國家媒體的報道內容有三個明顯的主題。研究者是通過對每個國家媒體最熱門的20篇報道進行分析得出這一結論的。

主題一是民主的衰弱。報告稱，在進行研究的三周期間，中伊俄國家媒體對該主題進行了廣泛的報道。土耳其則有所不同。

報告稱，俄伊國家媒體的西班牙語報道推動了反美情緒。而中國國家媒體的德語、西班牙語和法語報道則「削弱美國政治領導人的可信度」，在某些情況下，暗示美國對全球和平與安全構成急迫的威脅。其中，CRI一篇西班牙語報道指稱美國政治家是種族主義者、利己主義者、將美國帶到「深淵的邊緣」。

主題二是本國的成功應對。報告稱，這一主題在中國、土耳其媒體的法語、德語和西班牙語報道中十分明顯。

報告稱，中國國家媒體強調該國在推動公共衛生領域的國際合作以及全球復蘇中扮演的領袖角色。俄羅斯媒體則沒有強調本國的應對，或許是因為在研究時段內俄羅斯所面臨的公共衛生體系挑戰。不過，俄羅斯以及伊朗國家媒體都對中國應對疫情的成就加以報道。

主題三是陰謀論。報告稱，中國國家媒體在推動有關新冠病毒是美國制造生物武器的陰謀論說法。其中，CRI一篇德語報道指稱「美國在其海外生物實驗室的問題上欠世界一個解釋」，強調擔憂這些實驗室可能有軍事目的。

這些研究者4月曾對中伊俄土國家媒體的英文內容進行過研究，並得出相似的結論。

據法新社報道，RT法語對牛津網絡研究所這份報告作出回應，「強烈反駁這些指控」，並稱其對全球疫情的報道與法國其它媒體相同。RT法語聲明稱，其報道「與批評西方民主政體或讓民主國家喪失可信度無關」。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

歐盟對14國開放邊境  中美俄均不在列

據德新社日前（6月29日）援引歐盟外交官提供的消息報道，各歐盟成員國之間有望達成共識，自7月1日起，歐盟對14個國家的公民取消入境限制。這些國家分別是：阿爾及利亞、澳大利亞、格魯吉亞、日本、加拿大、摩洛哥、黑山共和國、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、韓國、泰國、突尼斯、烏拉圭。

日經：日本將把台灣與汶萊放在開放商務旅遊議程首位

根據日經新聞獲得的消息，日本政府計劃開始就重啟來往台灣和汶萊的商務旅行進行談判。會談將於7月開始。

接班有變？李顯龍：這未必是我最後一次參選

聯合早報30日報導，新加坡總理李顯龍說，這雖然是他第九次參選，但未必是最後一次。但他也強調，自己曾說過，希望在來屆政府交...

牛津學者：中俄在西方推廣疫情敘事

牛津大學網絡研究所的幾位學者對中國、伊朗、俄羅斯和土耳其國家媒體的法語、德語和西班牙語內容在臉書和推特上的傳播進行了研究。

德國擔任輪值主席 歐盟如何調整對華關系？

「新冠疫情確實讓外交議題變成了次要事件。」歐洲政策研究中心主任、德國經濟學家格羅斯(Daniel Gros)在接受德國之聲采訪時表示，對於普通歐洲人而言，現在最關心的議題是「防疫限制接下來會有哪些變化？經濟形勢怎麼樣？我的工作崗位是否有危險？」

西非動亂無法弭平 UN延長維穩計畫

西非馬利地區軍閥、種族屠殺加劇，聯合國決定無條件延長駐軍半年！聯合國安理會29日無異議通過延長西非馬利和平任務半年的決議，以因應馬利叛軍、種族屠殺狀況難以改善的狀況。馬利維穩任務是聯合國目前最危險的軍事任務，從2013年開始至今已造成至少15000人喪生，該地動亂長年困擾著聯合國。

大阪紓困效率差 僅3%居民領到錢

日本公佈紓困補助已過2個月，大阪市竟只有3%的居民領到錢！日本大阪市發放補助金的效率極差僅3%，遠低於全國平均的64.7%，一位職員抱怨說：「每天光接詢問電話就分身乏術了，拆申請書的時間也極費時。」而市長一席「因為我們人數太多」的說法，則遭到其他城市打臉。

國際能源署開高峰會 防疫後排碳超標

後疫情時代，人類排碳恐超越以往水準。國際能源署預計今年7月9日將召開線上國際高峰會，討論在新冠肺炎疫情後，如何防止已降低的溫室氣體排放因為經濟復甦而再度爆炸性成長。包括美國、印度與中國等排碳大國都將派代表與會。

南韓首都圈人口首次超過其他地區

韓國國際廣播電台30日報導，今年南韓首都圈人口首次超過其他地區，預計今後幾年首都圈人口將持續增長。

南韓統一部考慮取消脫北者團體法人設立許可

韓國國際廣播電台30日報導，南韓統一部開始著手取消向北韓發送大米和傳單的脫北者團體的法人設立許可。

俄駐北韓大使：金與正絕非接班人 金正恩仍掌權

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅29日接受俄塔社採訪時說，關於外界懷疑北韓領導人金正恩可能臥病在床、甚至早已死亡的說法「毫無根據...

德國將接歐盟輪值主席 梅克爾作東與馬克宏會談

德國將於7月1日起接任歐洲聯盟（EU）輪值主席，面對自二戰以來最嚴重的經濟危機。德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天作東與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談。

熱門新聞

太陽馬戲團聲請破產！疫情成壓垮公司的最後一根稻草

你闖私宅我掏槍！聖路易白人夫婦舉槍對著示威群眾

川普轉推白人夫婦舉槍對示威群眾影片 似乎表示支持

波音蘋果領漲 美股道瓊指數急升580點

伊朗要求通緝川普 國際刑警組織：不考慮

七彩奇景！梅雨來襲雲層聚集 日本上空出現異色「觀音圈」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。