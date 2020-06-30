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歐盟對14國開放邊境  中美俄均不在列

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據德新社日前援引歐盟外交官提供的消息報道，各歐盟成員國之間有望達成共識，自7月1日起，歐盟對14個國家的公民取消入境限制。這些國家分別是：阿爾及利亞、澳大利亞、格魯吉亞、日本、加拿大、摩洛哥、黑山共和國、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、韓國、泰國、突尼斯、烏拉圭。圖／德國之聲中文網
據德新社日前援引歐盟外交官提供的消息報道，各歐盟成員國之間有望達成共識，自7月1日起，歐盟對14個國家的公民取消入境限制。這些國家分別是：阿爾及利亞、澳大利亞、格魯吉亞、日本、加拿大、摩洛哥、黑山共和國、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、韓國、泰國、突尼斯、烏拉圭。圖／德國之聲中文網

據德新社日前（6月29日）援引歐盟外交官提供的消息報道，各歐盟成員國之間有望達成共識，自7月1日起，歐盟對14個國家的公民取消入境限制。這些國家分別是：阿爾及利亞、澳大利亞、格魯吉亞、日本、加拿大、摩洛哥、黑山共和國、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、韓國、泰國、突尼斯、烏拉圭。

至於中國，只要它取消對歐盟公民的入境限制，也將得到考慮。周一早晨，西班牙外交大臣戈薩雷斯（Arancha Gozales）已率先通報說，最晚至周二，歐盟將擬就一份被確定為無新冠病毒風險的非歐盟國家名單。

該名單將於周二正式公布。為此所需的多數之所以被認為肯定能獲得是因為，否則，不會啟動做出決定所需的書面程序。不過，相關決定只是歐盟方面的一項建議，沒有約束力，各成員國並無必須實施的義務，原因在於，開放或關閉邊界屬於國家主權。

不過，歐盟敦促協調各國之間的行動，以免第三國公民經由某成員國入境後，在仍有多國實施限制的申根協議區自由行動，否則便存在著這樣的風險：個別歐盟成員國政府恢復在歐盟內實施邊檢，以阻止相關人員入境。

新感染數量是關鍵

根據相關決定草案，未來，能否放寬入境限制，兩周前的新感染數字是關鍵所在，此外，也要考慮同期的疫情發展趨勢及當事國對疫情的應對。

具體而言，平均每10萬人前兩周的新感染數量必須「接近或低於16人」--即歐盟目前的平均值；在相同時間裡與前14天相比，新感染病例須呈現「穩定或弱化」趨勢。決議草案規定，在當事國抗疫過程中，追蹤感染者接觸史、檢測數量及遏制疫情發展的努力均為考慮因素。

美俄兩國仍遭禁

來自美國、俄羅斯等疫情嚴重國家的公民仍不得自由入境。在這兩個國家，最近14天裡，每10萬居民中有60至100人感染。根據歐盟衛生署ECDC上周日提供的數據，在巴西和沙特阿拉伯，每10萬公民中的平均感染人數甚至超過120人。決議草案強調，為同感染數量的發展情況相協調，必須不斷重新評估入境限制措施，其中也包括，歐盟公民是否允許進入各第三國。中國即為一例。盡管感染病例相對小，該國仍繼續禁止外國人入境。

為抑制新冠瘟疫大流行，今年３月中旬，除愛爾蘭以外的所有歐盟成員國以及瑞士、挪威、列支敦士登和冰島等非成員國達成一致，暫時禁止歐盟以外國家公民在無必要的情況下入境歐盟。

本文章由德國之聲授權提供】

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