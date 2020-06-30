大阪紓困效率差 僅3%居民領到錢

日本公佈紓困補助已過2個月，大阪市竟只有3%的居民領到錢！日本大阪市發放補助金的效率極差僅3%，遠低於全國平均的64.7%，一位職員抱怨說：「每天光接詢問電話就分身乏術了，拆申請書的時間也極費時。」而市長一席「因為我們人數太多」的說法，則遭到其他城市打臉。

大阪紓困效率奇差

根據《朝日新聞》報導，日本政府發佈疫情紓困方案給予每位民眾10萬日圓（約新台幣2萬8000元）的2個月後，竟然只有3.4%的大阪居民收到該補助。

除了大阪之外，包括千葉及名古屋2座城市的紓困領取率也都不滿1成，前者僅有7.9%，後者是8.8%。朝日新聞針對橫濱、札幌及京都等20大城市及東京都23個區域做調查，發現所有熱鬧的區域或城市，紓困金發放率都遠低於總務省統計的64.7%。

造成3%與64.7%這種極大落差現象的主因是偏鄉及大城市人口數不同，超過100萬人的大城市得面臨堆積如山的資料，公務人員忙著處理紓困相關事宜還得接詢問電話。一位大阪市政府職員說：「我們每天光接詢問電話就分身乏術了，拆申請書的時間也相當費時。」

市長推託遭打臉

據《每日新聞》報導，大阪市是全國發放紓困金最慢的地方，市長松井一郎也日前的媒體會議上向當地居民道歉，他說：「儘管我們加派了大量人力處理文件，進度仍然緩慢，我想知道為何會有此情形。」

「發放紓困速度取決於提前準備。」發放率達9成的岡山市及札幌市在中央未宣佈紓困方案前就做好通知居民的準備。各城市的聲明，也打臉松井一郎「大阪市人數龐大也是紓困發放緩慢原因之一」的說法。

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