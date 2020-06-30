西非動亂無法弭平 UN延長維穩計畫

西非馬利地區軍閥、種族屠殺加劇，聯合國決定無條件延長駐軍半年！聯合國安理會29日無異議通過延長西非馬利和平任務半年的決議，以因應馬利叛軍、種族屠殺狀況難以改善的狀況。馬利維穩任務是聯合國目前最危險的軍事任務，從2013年開始至今已造成至少15000人喪生，該地動亂長年困擾著聯合國。

年花12億仍無法解決

根據《半島電視台》報導，聯合國安理會29日通過「聯合國馬利多層面綜合穩定特派團（MINUSMA）」延長半年的決議，連過往對任務保持質疑態度的美國也投下贊成票，儘管美國過去1年來，一直不滿聯合國每年在這項計畫花12億美元的預算，卻無法徹底解決馬利的騷亂。

決議中規定，MINUSMA將繼續維持在當地派遣的13289名軍人與1920位警察。而過去殖民馬利的法國政府則是這項計畫的幕後推手，除了積極擁護協議外，法軍早已於馬利駐軍近5000人，不過近年來由於國際戰略無法協調、缺乏西方精銳部隊的及時投入、國際資金不足等因素，恐怖組織的行動範圍日益增大

內戰國家積弱不振

馬利所屬的《薩赫爾地區》是世界上最貧窮的地區之一，根據世界銀行的資料，布吉納法索、馬利、尼日等國都有4成左右的人口，每天生活費不足1.90美元。聯合國世界糧食計劃署（WFP）則發現，馬利等3國有240萬人迫切需要糧食援助，且兒童生命多受急性營養不良嚴重威脅，已超過國際警戒的範圍。

馬利長年來受到內戰、軍閥、恐怖組織侵擾，自2012年內戰爆發後，政府也無力面對地方勢力，因此由聯合國發起MINUSMA進行維和任務，但是當地局勢混亂，也讓MINUSMA成為聯合國目前最危險的軍事任務。雖然除了軍事以外，歐盟、聯合國希望透過基礎建設、教育等方式改善狀況。

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