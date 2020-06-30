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接班有變？李顯龍：這未必是我最後一次參選
聯合早報30日報導，新加坡總理李顯龍說，這雖然是他第九次參選，但未必是最後一次。但他也強調，自己曾說過，希望在來屆政府交棒給接班人。
李顯龍今天下午在行動黨記者會上，答覆記者問題時指出這點。
針對新冠肺炎疫情是否打亂了接班計畫，李顯龍說，他認為第四代領班班子在應對冠病方面，表現得很好。他們一直站在前線，負責抗疫跨部門工作小組，和主導整個政府的應對方式。
李顯龍也認為，國人明白領導團隊的更新對行動黨而言是持續進行的事情，而該黨將在本屆大選中再邁進一步。
他回憶自己1984年首次參選時，當時的新加坡非常不同，正在迅速增長，社會人口也年輕許多。
當時也沒有網路或社群媒體，新聞是通過口耳相傳，候選人須挨家挨戶走訪，和激動人心的競選群眾大會來造勢。
但如今的競選情況很不同，儘管在疫情下仍須通過家訪來與選民面對面，但網路和社群媒體所扮演的角色也比昔日更大。
李顯龍也指出，由於疫情下無法舉行實體競選群眾大會，因此提供了更多電視廣播時間，希望這個替代方案能有效地讓人們了解候選人。
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