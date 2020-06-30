國際能源署開高峰會 防疫後排碳超標

後疫情時代，人類排碳恐超越以往水準。國際能源署預計今年7月9日將召開線上國際高峰會，討論在新冠肺炎疫情後，如何防止已降低的溫室氣體排放因為經濟復甦而再度爆炸性成長。包括美國、印度與中國等排碳大國都將派代表與會。

永續復甦計畫

據《衛報》報導，國際能源署這次召開的線上會議除了全球大型經濟體外，也將邀請開發中國家參加，一共涵蓋全球8成排碳範圍，會議目的為制定提倡再生能源與減碳方案等計畫，同時創造數百萬個就業機會。包括美國能源部長丹•布魯耶特、中國國家能源局局長章建華、歐盟副主席瑞奇•加西亞與英國商業大臣夏爾馬等人都將與會。

國際能源總署署長比羅爾指出，「即使某些政府未能將氣候變遷視為重大優先項目，還是得採用我們的永續復甦計畫來創造工作機會與帶來經濟成長。」另外，他也擔憂2008年經濟危機事後發展重演，當時經濟蕭條時排碳大量減少，但隨著政府投資燃煤發電廠等作法出現後，又立即快速成長超越以往。

因此，為了阻止污染排放出現反彈，必須讓污染出現結構性衰退，他表示，「透過整修建築物採用更少能源、打造風力發電廠與太陽能電廠以及寬頻及電信網路與電動車基礎建設都能達到效果。」

積極制定碳排期程

據《全國報》報導，杜拜未來基金會公布報告也指出，各國政府應利用這次疫情機會，推動可促進經濟發展同時減少排碳的計畫。2015年巴黎協定要求各國應該提交氣候行動計畫，因此，在今年提出第二次計畫時，政府應該利用這次減少的成本與振興經濟措施提出比以往更積極的承諾。

歐洲聯盟委員會稍早也提出7,500億歐元振興計畫並將對抗氣候變遷作為復甦的核心，德國總理梅克爾也一直強調考慮疫情振興計畫時，仍必須重視氣候保護。

【更多精采內容，詳見 】