快訊

港版國安法一通過 香港眾志宣布即日起解散

口罩徵用延長 指揮中心確定徵用時間至12月底

國際能源署開高峰會 防疫後排碳超標

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
國際能源署認為採用風力發電，可降低排碳的持續增加。(Photo by Pas-quale Paolo Cardo on Flicker under Creative Commons license)
國際能源署認為採用風力發電，可降低排碳的持續增加。(Photo by Pas-quale Paolo Cardo on Flicker under Creative Commons license)

疫情時代，人類排碳恐超越以往水準。國際能源署預計今年7月9日將召開線上國際高峰會，討論在新冠肺炎疫情後，如何防止已降低的溫室氣體排放因為經濟復甦而再度爆炸性成長。包括美國、印度與中國等排碳大國都將派代表與會。

永續復甦計畫

據《衛報》報導，國際能源署這次召開的線上會議除了全球大型經濟體外，也將邀請開發中國家參加，一共涵蓋全球8成排碳範圍，會議目的為制定提倡再生能源與減碳方案等計畫，同時創造數百萬個就業機會。包括美國能源部長丹•布魯耶特、中國國家能源局局長章建華、歐盟副主席瑞奇•加西亞與英國商業大臣夏爾馬等人都將與會。

國際能源總署署長比羅爾指出，「即使某些政府未能將氣候變遷視為重大優先項目，還是得採用我們的永續復甦計畫來創造工作機會與帶來經濟成長。」另外，他也擔憂2008年經濟危機事後發展重演，當時經濟蕭條時排碳大量減少，但隨著政府投資燃煤發電廠等作法出現後，又立即快速成長超越以往。

因此，為了阻止污染排放出現反彈，必須讓污染出現結構性衰退，他表示，「透過整修建築物採用更少能源、打造風力發電廠與太陽能電廠以及寬頻及電信網路與電動車基礎建設都能達到效果。」

積極制定碳排期程

據《全國報》報導，杜拜未來基金會公布報告也指出，各國政府應利用這次疫情機會，推動可促進經濟發展同時減少排碳的計畫。2015年巴黎協定要求各國應該提交氣候行動計畫，因此，在今年提出第二次計畫時，政府應該利用這次減少的成本與振興經濟措施提出比以往更積極的承諾。

歐洲聯盟委員會稍早也提出7,500億歐元振興計畫並將對抗氣候變遷作為復甦的核心，德國總理梅克爾也一直強調考慮疫情振興計畫時，仍必須重視氣候保護。

【更多精采內容，詳見

疫情 氣候變遷

延伸閱讀

憂死亡率回升！白宮防疫高官：將試新的大規模檢測技術

探索夢號郵輪538船員下船 分批送防疫旅館檢疫

八八風災傾斜成觀光秘境 太和振興宮將設觀景平台

買紙本振興三倍券 也可享這家銀行現金回饋

相關新聞

俄駐北韓大使：金與正絕非接班人 金正恩仍掌權

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅29日接受俄塔社採訪時說，關於外界懷疑北韓領導人金正恩可能臥病在床、甚至早已死亡的說法「毫無根據...

日本防衛相稱香港國安法通過 或影響習近平訪日

日本防衛相河野太郎30日表示，如果關於香港國安法草案獲得通過的報導屬實，將給中國國家主席習近平訪日的相關事宜造成重大影響...

新加坡不需要多一個李家人 李顯龍胞弟談大選

新加坡建國總理李光耀次子李顯揚並未參與本屆大選。他今午在臉書說，選擇不參選是因為認為新加坡不需要多一個李家人

國際能源署開高峰會 防疫後排碳超標

後疫情時代，人類排碳恐超越以往水準。國際能源署預計今年7月9日將召開線上國際高峰會，討論在新冠肺炎疫情後，如何防止已降低的溫室氣體排放因為經濟復甦而再度爆炸性成長。包括美國、印度與中國等排碳大國都將派代表與會。

南韓首都圈人口首次超過其他地區

韓國國際廣播電台30日報導，今年南韓首都圈人口首次超過其他地區，預計今後幾年首都圈人口將持續增長。

南韓統一部考慮取消脫北者團體法人設立許可

韓國國際廣播電台30日報導，南韓統一部開始著手取消向北韓發送大米和傳單的脫北者團體的法人設立許可。

德國將接歐盟輪值主席 梅克爾作東與馬克宏會談

德國將於7月1日起接任歐洲聯盟（EU）輪值主席，面對自二戰以來最嚴重的經濟危機。德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天作東與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談。

北歐發現大氣輻射量上升 疑與俄羅斯核電廠外洩有關

北歐多國近日發現大氣中的輻射量輕微上升，荷蘭衛生機構26日表示，可能是俄羅斯西部有核電廠燃料元件受損，導致輻射外洩。對此，俄羅斯28日否認該說法，稱核電廠運作一切正常。

美副卿畢根擬最快7月訪韓 北韓問題受矚目

外交消息人士透露，韓美雙方目前正在商議美國副國務卿畢根（SteveBiegun）訪韓行程，最快可能7月成行，屆時可能與首...

東京迪士尼7月1日重開！呼籲遊客玩設施別喊叫

日本東京迪士尼樂園及海洋樂園受疫情影響閉園約4個月，將於7月1日採限制人數方式重新開園。為做好防疫，園方呼籲遊客屆時戴口罩、保持社交距離，及儘可能勿大聲喊叫。

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

白宮國家安全顧問（National Security Advisor）歐布萊恩（Robert O'Brien）6月24日表示，中共威脅美國與盟邦的主權以及經濟，而美國在川普總統領導下，從中共的威脅中覺醒，對於北京「被動又天真的日子已經結束了」。

不滿制裁措施 委內瑞拉令歐盟大使72小時離境

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天下令歐洲聯盟駐卡拉卡斯大使佩德羅沙（Isabel Brilhant...

熱門新聞

伊朗通緝川普謀殺蘇雷曼尼 持續到卸任後最重可判死刑

太陽馬戲團聲請破產！疫情成壓垮公司的最後一根稻草

你闖私宅我掏槍！聖路易白人夫婦舉槍對著示威群眾

波音蘋果領漲 美股道瓊指數急升580點

川普轉推白人夫婦舉槍對示威群眾影片 似乎表示支持

回不去了！德外長：即便拜登出線 德美關係恐無法如常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。