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德國將接歐盟輪值主席 梅克爾作東與馬克宏會談
德國將於7月1日起接任歐洲聯盟（EU）輪值主席，面對自二戰以來最嚴重的經濟危機。德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天作東與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談。
中央社引述法新社報導，梅克爾今天與馬克宏在德國政府國賓館梅塞堡宮（Schloss Meseberg）會面，兩人會中提到的要點可能包括歐洲振興基金。
報導指出，梅克爾與馬克宏共同勾勒出這個基金的框架。這項基金是由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出，意在改善歐盟經濟。
這項基金將提供補助金，給予2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家，不具償還義務，是德國政府的政策大轉彎。
德國政府這次擔任歐盟輪值主席，將是梅克爾任內最後一次。2005年就任的梅克爾被稱為「永遠的總理」，這次輪值可能定義她的政治遺產。
梅克爾在國會演說時闡述了德國政府擔任歐盟輪值主席的優先目標。她表示：「我們目前經歷的這場危機（疫情），有別於我們自歐盟成立以來面臨過的任何其他危機。」
梅克爾指稱：「這（疫情）光在歐洲就奪走逾10萬條人命。幾週的經濟停頓就足以危及我們多年來建立的一切。」
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