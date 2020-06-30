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北歐發現大氣輻射量上升 疑與俄羅斯核電廠外洩有關
北歐多國近日發現大氣中的輻射量輕微上升，荷蘭衛生機構26日表示，可能是俄羅斯西部有核電廠燃料元件受損，導致輻射外洩。對此，俄羅斯28日否認該說法，稱核電廠運作一切正常。
BBC報導，芬蘭、挪威和瑞典的核能安全監督機構上周表示，發現大氣中的放射性同位素含量高於正常水平。
荷蘭公共衛生機構26日指出，發現輻射來自俄羅斯西部方向，其成分顯示可能是有核電廠的「燃料元件受損」。
俄羅斯國營核電公司（Rosenergoatom）28日發布聲明說，其西北部的列寧格勒核電廠（Leningrad NPP）和柯拉核電廠（Kola NPP）都正常運作，沒有收到任何有關核外洩的通報。
核電公司發言人表示，沒有人反應核電廠設備有問題，且兩個核電廠周遭的輻射水平在6月都維持不變。
全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）執行秘書澤爾博（Lassina Zerbo）26日發推文說，斯德哥爾摩監測站於22日至23日間偵測到三種同位素Cs-134、Cs-137和Ru-103含量高於正常水平，但不到對人體健康有害的程度。
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