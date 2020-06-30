東京迪士尼7月1日重開！呼籲遊客玩設施別喊叫

日本東京迪士尼樂園及海洋樂園受疫情影響閉園約4個月，將於7月1日採限制人數方式重新開園。為做好防疫，園方呼籲遊客屆時戴口罩、保持社交距離，及儘可能勿大聲喊叫。

讀賣新聞報導，負責營運的東方樂園公司宣布在7月1日重新開園，29日先向媒體公開相關防疫對策，包括遊客須事先上網預約指定日期門票，單日入園人數會控制在過往50%內，只要額滿就無法購票。

入口處會有戴著防護面罩的員工為遊客一一量體溫，只要超過攝氏37.5度，就無法入園。雖然園方要求遊客戴口罩，但考量到可能中暑，只要能跟其他遊客保持一定距離，就可以不戴口罩。

園內吉祥物也會跟遊客保持距離，配合音樂節奏揮手歡迎遊客入場，但不會跟遊客有所碰觸；現場也有員工舉著呼籲遊客彼此保持安全距離的看板。園內遊行現階段暫時停止，部分遊樂設施暫不開放；也有部分遊樂設施會採間隔入座，且為了防止飛沫四濺，園方希望遊客不要大聲喊叫。

日本禁止129國旅客入境

由於境內疫情遲遲未平息，日本政府決定將禁止入境國新增18國至129國，7月1日起實施。日本目前禁止包括台灣、中國、南韓、美國等111國的外籍人士入境。29日決定追加18國禁止入境，包括阿爾及利亞、伊拉克、史瓦帝尼、蓋亞那、喀麥隆、古巴、瓜地馬拉、格瑞那達、哥斯大黎加、牙買加、喬治亞、塞內加爾、聖文森及格瑞那丁、中非共和國、尼加拉瓜、海地、茅利塔尼亞、黎巴嫩。

泰國7.1起開放中日韓等國商務客入境

另一方面，泰國7月1日起開放6種類型外國人入境，其中包括來自日本、新加坡、南韓、中國和香港的商務客和專家技術人員，而商務客和專家技術人員每天限額200人。

馬來西亞29日則宣布，由於疫情已受控制，7月將開放全國54個主題樂園營運，預料約1萬名員工可復工。