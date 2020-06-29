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澳媒：澳中兩國之間的緊張局勢再次升級

德國之聲 / 德國之聲

澳大利亞新南威爾士州工黨議員肖凱·莫索曼（Shaoquett Moselmane）在悉尼的住所上周五被警方和情報人員搜查，對於其議會辦公室同樣也發出了搜查令。 據澳大利亞廣播公司中文網（ABC）報道， 有報道稱，中國政府的特工曾滲透進莫索曼的辦公室工作人員當中。但莫索曼否認自己是間諜調查的嫌疑人，並表示自己正在配合調查。

據《澳大利亞人報》報道，莫索曼說他不是這次調查的嫌疑人，「我出生在黎巴嫩，而我忠於澳大利亞。我首要的忠誠是對澳大利亞。」該報還報道說，本周一（6月29日）莫索曼聲稱對他的突擊搜查是一場「政治私刑」。澳洲一些媒體報道說莫索曼自2009年進入議會以來已進行了多次由中國政府資助的中國訪問，莫索曼說這與事實不符。 「我從未參加過政府贊助的旅行」他說。「我支付了我的機票費，也付了住宿費。」

澳大利亞廣播公司中文網報道說，如果這項調查引發指控，那麼這將是澳大利亞依據聯邦《反外國干預法》針對個人發起的首次法律訴訟。 2018年澳大利亞國會通過該法，次年年底成立了反外國干涉工作組，成員由警方和安全機構的工作人員組成。「該工作組的成立是由於各界對多項國家安全事務的高度關注，這些事務包括針對中國間諜活動的指控、澳大利亞政黨受到的壓力和影響，以及各大學和聯邦機構多次受到的網絡攻擊。」

《環球時報》：中國曾多次破獲澳情報人員針對中國的間諜活動

本周一，《環球時報》發表文章聲稱，近些年澳大利亞對中國大規模開展滲透策反與情報竊密活動。文章稱， 2018年，「中國執法部門對一起間諜案件進行偵查時，在境內發現並現場抓獲了執行情報交聯活動的澳大利亞情報安全部門的間諜，當場起獲用於間諜活動的器材、經費以及剛剛搜集的情報資料」。

文章稱，「 澳情報安全部門在駐華大使館設立了北京情報站，這個情報站是東亞地區最高級別的中心站，不但負責管理在華情報活動，還管轄澳在日本、韓國、蒙古國等地的情報活動。澳方在情報站中派遣了多名情報人員，這些人員有著外交官的身份，還承擔著策反發展人員和情報交聯的任務」。

文章稱，「澳情報安全部門對華間諜情報活動的一個主要方式是：通過向中國內地和香港特區派遣間諜人員，進行策反發展和情報搜集活動」。文章舉例稱，「在澳華人學者馮崇義就是澳情報安全部門運用的線人」。文章稱，「馮崇義與澳方關系密切，多年來向澳方提供了很多涉華情報"。

馮崇義在接受《澳大利亞人報》采訪時回應說，《環球時報》引用一名「中國執法機構」消息人士對他的指控是「無恥的誹謗」 和「虛假的」。他說，《環球時報》發表的這篇文章是「中國政府『信息戰』的一部分」。他還說，「澳大利亞政府在以正直操守行事」。

文章還稱，上世紀80、90年代，中國駐澳大利亞使館建成之後，「中國有關部門在檢測中發現，建築內部被澳方安裝了大量竊聽器材，包括當時最先進的拾震式竊聽器和高頻、低頻電磁感應式竊聽裝置，幾乎覆蓋了每層樓板，甚至連使館儲藏室也未能幸免，以至於中國政府只能在澳重建大使館」。從工作掌握的情況看，澳大利亞情報安全部門至今仍未停止對中國駐外使領館的技術監控和竊密。

澳大利亞廣播公司中文網報道稱，「中國在澳大利亞的間諜活動越來越讓人感到擔憂」，但恰逢此時，中國卻指責澳大利亞在加大開展針對中國的間諜行動。澳大利亞莫裡森總理在被問到有關中方的相關指責時說：「我不會憑中國官方媒體作為信息來源，回答你的問題」。

澳大利亞廣播公司中文網評價說，「《環球時報》的文章是中國迄今對澳大利亞提出的最尖銳的抨擊，標志著兩國之間的緊張局勢再次升級」。

本文章由德國之聲授權提供】

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