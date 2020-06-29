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巴基斯坦證交所恐攻: 武裝槍手突襲喀拉蚩, 至少10死

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印度能否打贏印中「 貿易戰 」？

德國之聲 / 德國之聲

日經亞洲評論發表的文章中指出，印度方面目前考慮采取的措施包括禁止使用華為以及中國其它供應商提供的通訊設備。另外中國的汽車商品也有可能成為被制裁的目標。

兩周前，印中邊防軍在拉達克地區加勒萬河谷實際控制線附近發生造成人員死傷的沖突。印度方面稱，至少有20名印軍官兵在沖突中喪生，其中包括指揮官。另外印方還有10名官兵被俘。雙方進行了60多小時的談判後，中方才釋放了被俘印度士兵。沖突發生後，中國方面雖然也表示中國軍人也有傷亡，但是始終拒絕公布詳細數字。

迫於印度國內壓力，總理莫迪不能在中國面前示弱。不過，日經亞洲評論分析認為，拒絕中國的投資，這可能為原本已顯疲弱的印度經濟雪上加霜。

據統計，2018年，中國出口印度的商品佔印度進口總量的14%。

有報道稱， 印度通信部已經要求印度兩家國營電信運營商BSNL（Bharat Sanchar Nigam Ltd.）和MTNL（Mahanagar Telephone Nigam Ltd.）對於此前已經確定的4G電信設備的招標方案進行重新招標，以便將華為和中興排除在外。

業內估計，中國廠商在印度電信設備市場約佔25%份額，其他主要供應商包括愛立信（瑞典）、諾基亞（芬蘭）和三星（韓國）。

相關分析人士認為，禁止華為和中興進入印度市場，可能會導致印度本土企業的采購成本上升10-15%。因為中國以外的供應商可能會因為缺少競爭而產生高溢價。

投資叫停

印度馬哈拉施特拉邦政府暫停執行同中國長城汽車達成的投資協議。長城汽車今年1月已經在印度投資377億盧比（約合4.98億美元）建廠，按照原計劃明年就可以下線銷售。同時被叫停的中方投資還有北汽福田以及中國一家液壓設備制造企業。

目前印度是僅次於中國、美國、日本的全球第四大汽車市場。但是印度國內汽車市場依然尚處於發展的初級階段，千人保有量較低，而隨著印度經濟的發展和消費者購車需求的釋放，有專家預言印度有望成為未來十年全球最具成長性的汽車市場。

更大規模沖突？

新冠疫情給印度經濟造成沉重打擊。國際貨幣基金組織對今年印度經濟增長的預測從+1.9%下修為-4.5%。這將是上世紀70年代末期石油危機以來印度經濟最差表現。目前印度國內感染新冠病毒人數已經超過50萬，其中多數為底層收入人口。印度尼赫魯大學東亞研究中心謝鋼教授(Srikanth Kondapalli)在接受日經亞洲評論采訪時表示，疫情在印度國內造成的公眾不滿情緒正在加重，「這可能導致同中國之間發生更大規模的軍事沖突」。

本文章由德國之聲授權提供】

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