德國外長指安理會「長期自我杯葛」

在德國接任安理會輪值主席之際，外長馬斯（Heiko Maas）在接受德新社采訪時表示，在新冠疫情相關決議的問題上，安理會迄今不能達成一致，令人費解。這位德國外長對德新社表示，作為聯合國最高權力機構，安理會目前的狀況無法讓人滿意，「整個世界都在應對大流行瘟疫，安理會卻沉默無語，這怎麼行！」

「安理會失去行動能力」

從7月1日起，德國擔任安理會輪值主席一個月。因美中兩國的分歧，安理會迄今未能達成新冠危機決議。兩國爭議主要涉及世衛組織在疫情中扮演的角色。美國總統特朗普指責該組織，對北京言聽計從，並表示，不願在決議中提及該組織。

馬斯強調，這是安理會幾近失去行動能力的又一例子。他指出，在敘利亞或新冠瘟疫這樣的現實危機中，安理會勢將難以滿足人們必須對其提出的要求，因為，「安理會內一種自我杯葛長期存在--有時來自這方，有時來自那方」。有時是美國針對中國，有時是俄羅斯針對美國。即便是西方三個有否決權的大國（美英法）之間的關系，自從特朗普上台以來，也發生了很大變化。

這位德國外長呼籲中美兩國在處理新冠危機這樣的議題時，暫時擱置分歧。馬斯表示，在德國擔任安理會輪值主席這一個月裡，柏林計劃在安理會提出抗疫新動議。

德甲參與的抗體研究項目規模擴大

根據羅伯特-科赫研究所提供的數據，截止周日24時，德國總計有19萬3763個感染病例，總共8961人病亡。昨日新增病例為262例，全國新冠病毒再生傳染數(R值)的四天平均值為0.71。

目前，德國職業足球聯賽球隊正在進行的抗體研究項目或許有助於揭開感染隱性數字之謎。本周末德甲德乙聯賽本賽季結束後，該項目實施範圍將迅速擴大，其結果會盡快公布。該項研究的優點是：在德甲德乙的取樣是全國範圍的，從而比其它取樣的區域涵蓋性為廣。

凝煉/李魚（德新社）

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