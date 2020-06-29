巴西總統反民主 媒體：恐回獨裁

巴西總統波索納洛反民主的舉動不斷，對此，百年大報《聖保羅頁報》警告，恐回到1985年前的軍事獨裁時期！波索納洛不僅數度槓上最高法院，引發干涉司法疑雲，更親自參加一系列的反民主集會。然而，認同民主制度的巴西人卻因此創下歷史新高，高達75%。《聖保羅頁報》還推出線上課程，宣傳獨裁體制之害。

恐重回軍事獨裁

根據《衛報》報導，創立於1921年的《聖保羅頁報》，為巴西（也是南美洲）發行量最大的報紙，28日在頭版赫然出現「為民主穿上黃色」的標語，警告總統波索納洛和其支持者，恐將帶領巴西重回1964年至1985年之間的軍事獨裁政權，當時數以百計的政治異議人士被殺或失蹤。

波索納洛曾擔任陸軍上尉，是軍事政權的長期擁護者，在2018年因反建制派的民意高漲而當選總統，上任之後在內閣安插多位軍方人士，包括近期的衛生部長。此外，波索納洛近來還參加一系列的反民主集會，這些集會要求關閉與民主相關的政府部門，如議會和最高法院，並恢復軍事獨裁時期的法令。

波索納洛也將巴西的最高法院視為眼中釘。《半島電視台》指出，波索納洛政府一度拒絕公布新冠肺炎確診的累積數字，但最高法院要求恢復統計，大法官門德斯抨擊，政府的操控統計數字的行徑有如極權國家。最高法院也正在調查波索納洛次子卡洛斯是否製造假新聞，而波索納洛也疑似干預司法。

7成巴西人挺民主

根據《聖保羅頁報》的民調，波索納洛一連串反民主的舉動，反而激起巴西人追求民主的渴望，75%的受訪者認為民主體制最適合巴西，創下歷年來新高，僅10%表示獨裁體制在某些時候是可以接受的。

聖保羅頁報還將報紙名稱由「為巴西服務的報紙」改為「為民主服務的報紙」，並提供一系列的線上免費課程，解析獨裁政權對社會、經濟等層面的衝擊。

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