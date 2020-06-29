日韓紛爭再起？ 日本要對韓進口化學材料反傾銷調查

日本政府今（29）日表示，已發起對一種從南韓進口、用於製造液晶面板玻璃的化學化合物的反傾銷調查。

日本財務省和經產省表示，將在這項調查過後決定是否對從南韓進口的碳酸鉀課徵反傾銷稅，預計完成調查的所需時間為一年。這項材料也被用於製造拉麵麵條時使用的鹼水。

在此之前，日本的工業團體曾在4月30日要求政府實施這項關稅。財務省和經產省表示，該團體抗議，從南韓低價進口這項材料已對國內製造商造成傷害，迫使國內廠商調降售價或減少生產。

財務省和經產省引述該團體數據，日本2019年從南韓進口的碳酸鉀已增加至5,293噸，相較2017年的4,918噸。