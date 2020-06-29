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讀賣新聞：日本嚴防學術間諜 將對中國留學生出手

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

美國近年屢以「學術間諜」查緝中國留學生、科研工作者，最近日本「中國學術間諜」威脅論也甚囂塵上。日本讀賣新聞以「加強留學生審查，警惕『學術間諜』」為題，指日本當局質疑中國利用學術管道盜取科技。為防止研究成果外流，日本當局要徹查學界與外國合作項目，確保它們不存在中國資金。

日本政府26日發布「綜合創新戰略2020」草案，該草案「為了防止本國尖端技術洩漏，提出嚴加審查海外留學生和研究者等方針」。草案將於7月中旬在內閣會議上通過。

觀察者網引述讀賣新聞報導，截至今年5月「國內高等教育機關內有超22萬8000名留學生，政府正在警惕其中有被外國軍方、情報機構派遣來的竊取知識財產的『學術間諜』。」報導稱，「（政府內）有人認為，特別是中國政府會有組織地使用留學生，竊取外國技術。」

新加坡聯合早報網站也引述讀賣新聞報導，科技研發領域裡存在「學術間諜」問題。中國資助世界多國科學家，推進人工智能和機器人技術，在獲取研究成果後，又把它們運用到軍事上。該報還援引匿名的日本官員稱「中國（資金）已經潛伏在日本學術界，中國的影響力已經存在。」

草案本身也提到，「在國內研究人員申請公共研究資金之際，要公布外國企業和組織提供資金的情況，如果存在虛假申報等情況，將取消資金的發放。」

讀賣新聞近期發布了多篇報導，多次以所謂「中國學術間諜」為靶子。報導稱，日本已召集專家製定對策案，要「以防間諜的心態去審核校園裡的科研項目」，同時也會參考美國的做法。而美國近期也採取縮短簽證、甚至非法拘留等手段對付中國留學生、科研工作者。

日本 間諜 留學生

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