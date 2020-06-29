百萬蝗蟲入侵印度 德里國際機場起降恐受影響

印度首都新德里約多地出現大量蝗蟲群，27日蝗蟲群侵襲距新德里約30公里的古爾岡，首都隨時可能淪陷。印度官方發布警告，接下來的3天，都會有大批蝗蟲如影隨形，新德里國際機場更是嚴陣以待，就怕影響飛機起降。

數以百萬計的沙漠蝗蟲5月初從巴基斯坦進入印度西部的拉賈斯坦邦，接著一路挺進，多個邦的作物幾乎都被蝗蟲大軍掃光。6月27日，大量蝗蟲群更進入首都轄區的古爾岡、帕瓦爾、德瓦爾卡，並朝北方邦移動，古爾岡市政府26日警告市民警惕蝗蟲群，並緊密門窗、製造噪音以避免蝗蟲停留。

據當地居民上傳的影片顯示，成群的蝗蟲密密麻麻地從空中飛過。新德里政府27日下午緊急召開會議，討論如何應對首都沙漠蝗蟲威脅。成年蝗蟲每天可飛行150公里，每一平方公里規模的蝗群中，可能有4000萬到8000萬隻成年蝗蟲。

南美方面，聯合國糧農組織駐阿根廷代表處的報告表示，源自巴拉圭的蝗蟲災害目前已經擴散到阿根廷多地，極有可能在短時間內飛入巴西。對此，巴西農業部門宣布西南地區的兩個州進入植物檢疫緊急狀態，並啟動更多措施和資金來應對蝗蟲。

由於疫情限制令，很多國家的農民無法到田裡驅趕蝗蟲，疫情還限制來自其他國家的殺蟲劑和其他設備的運送。