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川普擬擴大G7 日本拒絕讓南韓進門

世界日報 / 編譯中心／綜合28日電
美國總統川普希望七大工業國集團（G7）最快今年9月召開峰會，邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲、巴西等國參加，有意將G7擴大為G12。路透
美國總統川普希望七大工業國集團（G7）最快今年9月召開峰會，邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲、巴西等國參加，有意將G7擴大為G12。路透

美國總統川普5月表明希望七大工業國集團（G7）最快今年9月召開峰會，邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲、巴西等國參加，有意將G7擴大為G12；不過據傳日本政府已向美國表達反對南韓加入。

美方：川普將做最終判斷

日本外相茂木敏充28日接受NHK訪問時說，「維持G7架構極其重要，我認為這應該是全體的共識」，間接證實日本反對G7擴大納入南韓。

南韓總統文在寅6月1日告訴川普很樂意受邀參加G7會議，樂見會議擴大舉行並涵蓋其他國家。共同社報導，日本對此表示擔憂，認為南韓對中國和對北韓的外交政策與G7並不一致，要求維持現有架構。美方回應說，「川普將做出最終判斷」。

川普5月批評G7架構「已經過時」，表明希望今年邀請南韓等四國參加在美國召開的G7峰會，並稱會中將討論中國議題。他隨後表示還有意追加巴西，將G7擴大為「G11或G12」。

韓、印、澳和巴西都表示願意與會，只有俄國不願表態，因為英國、加拿大等G7成員已表示反對。俄國原本是G8一員，因2014年兼併原屬烏克蘭的克里米亞而遭G7決議停權。

邀南韓「與會」 日可接受

G7成員包括美國、英國、德國、法國、加拿大、義大利和日本，日本是唯一亞洲國家。若要擴大架構納入新成員，需要原本成員國一致同意。日本出手阻撓，勢必引發南韓不滿，可能讓日韓關係雪上加霜。

日本雖然私下封殺南韓，但沒有對外宣布此事。共同社引述外交消息人士說，由於英國和加拿大反對俄羅斯重返，「日本無需自己出頭」阻止G7擴大。

另一方面，主席國有權邀請G7以外國家參加峰會。日本政府認為，如果只是邀南韓與會就沒有問題。

G7 日本 南韓 川普

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