波蘭總統大選 現任得票未過半 晉第二輪投票

波蘭28日舉行總統大選，出口民調顯示，現任總統杜達與對手華沙市長佐薩斯科斯基勢均力敵，分別奪得約4成及3成選票，但因為沒人過半，兩人可能要在7月12日二輪決選一較高下。該選舉結果可能重塑波蘭與歐盟的緊張關係，並左右執政黨「法律正義黨」繼續推動社會保守政策的能力。

路透報導，由於新冠疫情影響，波蘭總統大選延遲了7周。出口民調結果顯示，杜達預計獲得41.8%選票，但沒能達到第一輪投票勝選所需的50%得票率。代表波蘭最大反對黨「公民議壇」參選的佐薩斯科斯，可望斬獲30.4%選票。

杜達為法律正義黨的盟友，排拒性教育等西方國家影響，認為將助長LGBT的思想，「比共產主義還糟」。佐薩斯科斯基則試圖提供進步選項，承諾要改變波蘭在歐盟受孤立的處境。

華沙與歐盟之間衝突已有5年之久。自法律正義黨2015年掌權以來，歐盟執委會批評波蘭將法院政治化，顛覆民主倫理，對華沙展開史無前例的法律行動。

波蘭總統的職權主要為國防與外交，以及有權否決法案。

如果杜達未能勝選，新任總統可能透過否決法案或是拒絕提名法律正義黨執政聯盟挑選的法官人選，弱化政府深化司法改革的能力。這可能迫使總理莫瑞維奇以少數內閣來領導，並不排除解散國會、提前舉行全國大選。

冰島總統 一面倒獲勝連任

冰島現任總統約翰尼森，28日以壓倒性勝利贏得連任，儘管總統職務大致為象徵性質，但對於立法擁有否決或交付公投的權力。該國是鬆綁疫情封鎖以來第二個舉行大選的歐洲國家。