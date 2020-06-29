快訊

遭吳秉叡「鎖喉功」勒頸 洪孟楷怒：你想殺人嗎

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

馬克宏重挫！法國地方選舉綠黨大勝 將衝擊2022年大選

世界日報 / 編譯中心╱綜合28日電
法國總統馬克宏對這次選舉投票率低感到憂心，並承認這次選舉是「綠潮衝擊」。 歐新社
法國總統馬克宏對這次選舉投票率低感到憂心，並承認這次選舉是「綠潮衝擊」。 歐新社

法國28日舉行市政選舉第二輪投票，僅4成投票率創史上新低。現任巴黎市長希達哥拿下近半票數獲得連任；總理菲利普也確認回鍋勒哈佛市市長。生態綠黨拿下多個關鍵大城，被法媒稱為「綠色浪潮」，由總統馬克宏領導的中間派政黨「共和前進」則面臨慘敗。

投票率史上最低

儘管法國疫情危機已逐漸好轉，第二輪投票率卻再創新低，據法媒報導，僅40%選民前往投票。巴黎投票率更低，僅有近24%投票率，等於4位選民中只有一人前往投票，有民眾表示，「閉關太久了，我根本不知道是今天要投票」。

總統馬克宏「對如此低的投票率感到憂心」，並承認這次選舉是「綠潮衝擊」。生態綠黨在此次大選獲得重大勝利，在里昂、波爾多、史特拉斯堡、圖爾、安錫、貝桑松等城市都拿下勝選。

費加洛報報導，共和前進黨人士直言：「這已經不只是綠色浪潮，而是綠色海嘯了…2022年大選，會是綠黨崛起。」法國中間派民眾運動聯盟主席拉加德指出，「這個結果會在馬克宏的左翼製造困難，因為環保政黨和社會黨都將輪替上位」。

最受矚目的巴黎市長選舉不出各界預測，由現任社會黨市長希達哥拿下近50%得票率，獲得連任；執政黨共和前進候選人、前衛生部長布辛則預估拿下13.7%到16%票數。

2017年時任勒哈佛市市長的菲利普受馬克宏拔擢出任總理，這次回鍋參選勒哈佛市市長，以疫情期間穩定領導的表現獲高達59%票數，重新拿下市長一職，他在競選總部接受選民喝彩時表示：「這是信任與責任的展現。」這也表示，中央政府必須進行內閣重組，屆時法國政治局面預計將再度洗牌。

據法國兩輪制選舉規則，若第一輪投票未有候選人獲得過半票數，則會進入第二輪投票。原訂於3月22日舉行的第二輪市長投票，因新冠疫情影響，延至6月28日投票。

投票率 法國 馬克宏

延伸閱讀

法國市政選舉投票率史上最低 生態綠黨全面崛起

法國地方選舉次輪投票 巴黎市長伊達戈可望連任

法地方選舉次輪投票 馬克宏政黨大城恐全軍覆沒

法國全面解禁 馬克宏宣示大改革

相關新聞

染疫怪罪自己比率 調查：日本是英美10倍

日本學者組成的研究團隊日前進行跨國調查，結果顯示日本人認為感染疫情責任在當事人的比率，是美國或英國約10倍，原因可能跟日本慣常責備「被害人」的社會意識有關。

農作物在劫難逃！沙漠蝗蟲入侵印度最大甘蔗產區

印度聯邦農業部表示，大量沙漠蝗蟲正入侵印度最大甘蔗產區北方邦（Uttar Pradesh），中途行經印度大城德里和北部的哈里亞納邦。

專訪「激怒北韓的男人」：空飄氣球挑戰金氏王朝的脫北者

南韓脫北者團體在邊境地帶施放反體制傳單至北韓，挑起平壤當局敏感神經，最高領袖金正恩的胞妹——勞動黨第1副部長金與正——先是發表強硬聲明狠批，之後北韓更爆破南北共同聯絡事務所，讓韓半島氣氛再現不安。激怒北韓的當事人脫北團體「自由北韓運動聯盟」代表朴相學，在首爾接受記者的訪問...

不畏中共威脅訪台！捷克議長：「台灣是獨立國家」

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於6月9日宣布將在8月底率團訪問台灣。此決定雖面臨中共當局施壓，維特齊仍強調，訪台主因除了促進雙邊合作，還要反制中共干涉捷克事務，以及堅守捷克為民主自由奮鬥的革命傳統。

百萬蝗蟲入侵印度 德里國際機場起降恐受影響

印度首都新德里約多地出現大量蝗蟲群，27日蝗蟲群侵襲距新德里約30公里的古爾岡，首都隨時可能淪陷。印度官方發布警告，接下來的3天，都會有大批蝗蟲如影隨形，新德里國際機場更是嚴陣以待，就怕影響飛機起降。

川普擬擴大G7 日本拒絕讓南韓進門

美國總統川普5月表明希望七大工業國集團（G7）最快今年9月召開峰會，邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲、巴西等國參加，有意將G7擴大為G12；不過據傳日本政府已向美國表達反對南韓加入。

波蘭總統大選 現任得票未過半 晉第二輪投票

波蘭28日舉行總統大選，出口民調顯示，現任總統杜達與對手華沙市長佐薩斯科斯基勢均力敵，分別奪得約4成及3成選票，但因為沒人過半，兩人可能要在7月12日二輪決選一較高下。該選舉結果可能重塑波蘭與歐盟的緊張關係，並左右執政黨「法律正義黨」繼續推動社會保守政策的能力。

馬克宏重挫！法國地方選舉綠黨大勝 將衝擊2022年大選

法國28日舉行市政選舉第二輪投票，僅4成投票率創史上新低。現任巴黎市長希達哥拿下近半票數獲得連任；總理菲利普也確認回鍋勒哈佛市市長。生態綠黨拿下多個關鍵大城，被法媒稱為「綠色浪潮」，由總統馬克宏領導的中間派政黨「共和前進」則面臨慘敗。

加拿大拒拿孟晚舟換人 被囚前加外交官妻感失望

加拿大總理杜魯道拒絕考慮以面臨引渡的華為財務長孟晚舟，換取遭中國拘留的加國前外交官康明凱與商人史佩弗獲釋，康明凱之妻今天受訪表示，對杜魯道感到「失望」。

李顯揚偕反對黨拉票：有權利參與政治對話

新加坡國會大選升溫，總理李顯龍胞弟李顯揚今天隨同反對黨「新加坡前進黨」領袖走訪選區，表示加入反對黨不是為了談論家庭糾紛，每個公民都有權利參與政治對話。

蘋果下半年新iPhone 傳取消隨機附贈充電器

蘋果（Apple）下半年新iPhone設計備受關注，天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，新款iPhone 12可能取消隨機附贈充電器，以降低成本。

阻仇恨言論散布 星巴克暫停在社群媒體投放廣告

社群龍頭臉書不取締仇恨言論內容引發廣泛抵制之際，全球最大咖啡連鎖商星巴克（Starbucks）今天表示，將暫停在社群媒體投放廣告，尋思如何以最好方式阻止憎恨言論散布。

熱門新聞

罕見！川普自稱可能輸掉今年11月美國總統大選

Nike銷售額蒸發約233億 將分7月和秋季2波裁員

早預料梅根會出問題？查理王子疑認梅根強勢

中印衝突解放軍派武術教練 不排除部署雷射槍、閃光彈

前英相布萊爾：當首相後 23年沒過上正常生活

再轟川普不像男人！波洛西：全美口罩強制令早就該實施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。