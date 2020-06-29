馬克宏重挫！法國地方選舉綠黨大勝 將衝擊2022年大選

法國28日舉行市政選舉第二輪投票，僅4成投票率創史上新低。現任巴黎市長希達哥拿下近半票數獲得連任；總理菲利普也確認回鍋勒哈佛市市長。生態綠黨拿下多個關鍵大城，被法媒稱為「綠色浪潮」，由總統馬克宏領導的中間派政黨「共和前進」則面臨慘敗。

投票率史上最低

儘管法國疫情危機已逐漸好轉，第二輪投票率卻再創新低，據法媒報導，僅40%選民前往投票。巴黎投票率更低，僅有近24%投票率，等於4位選民中只有一人前往投票，有民眾表示，「閉關太久了，我根本不知道是今天要投票」。

總統馬克宏「對如此低的投票率感到憂心」，並承認這次選舉是「綠潮衝擊」。生態綠黨在此次大選獲得重大勝利，在里昂、波爾多、史特拉斯堡、圖爾、安錫、貝桑松等城市都拿下勝選。

費加洛報報導，共和前進黨人士直言：「這已經不只是綠色浪潮，而是綠色海嘯了…2022年大選，會是綠黨崛起。」法國中間派民眾運動聯盟主席拉加德指出，「這個結果會在馬克宏的左翼製造困難，因為環保政黨和社會黨都將輪替上位」。

最受矚目的巴黎市長選舉不出各界預測，由現任社會黨市長希達哥拿下近50%得票率，獲得連任；執政黨共和前進候選人、前衛生部長布辛則預估拿下13.7%到16%票數。

2017年時任勒哈佛市市長的菲利普受馬克宏拔擢出任總理，這次回鍋參選勒哈佛市市長，以疫情期間穩定領導的表現獲高達59%票數，重新拿下市長一職，他在競選總部接受選民喝彩時表示：「這是信任與責任的展現。」這也表示，中央政府必須進行內閣重組，屆時法國政治局面預計將再度洗牌。

據法國兩輪制選舉規則，若第一輪投票未有候選人獲得過半票數，則會進入第二輪投票。原訂於3月22日舉行的第二輪市長投票，因新冠疫情影響，延至6月28日投票。