李顯揚偕反對黨拉票：有權利參與政治對話

新加坡國會大選升溫，總理李顯龍胞弟李顯揚今天隨同反對黨「新加坡前進黨」領袖走訪選區，表示加入反對黨不是為了談論家庭糾紛，每個公民都有權利參與政治對話。

新加坡媒體曾報導李顯龍李顯揚兄弟失和，引爆點是對父親故總理李光耀故居的處理方式，這件家務事也成外界關注焦點。李顯揚與新加坡前進黨黨魁陳清木等人走訪選區時受訪表示，之前沒參與政治，就已針對家庭糾紛發言，不需要再藉由加入政黨對家庭糾紛表達任何不滿。

李顯揚雖未表態是否參選，連日來仍陪同新加坡前進黨參選人走訪選區。「新日報」報導，陳清木對於李顯揚是否參選仍表示有待確認。

新加坡自1965年獨立以來一直由「人民行動黨」執政。曾是黨員的陳清木2019年宣布籌組新加坡前進黨，並獲得李顯揚透過臉書公開支持，李顯揚曾在臉書表示，如今的人民行動黨不再是父親的人民行動黨了，已經迷失方向。

新加坡前進黨在這次大選準備推出24名參選人，角逐5個單選區與4個集選區。李顯揚入黨是否有助拉抬選情，仍待觀察。

新加坡國會23日解散，30日是大選提名日，7月10日投票，符合投票資格選民265萬3942人，共劃分14個單選區、17個集選區，朝野競逐93席。