快訊

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李顯揚偕反對黨拉票：有權利參與政治對話

世界日報 / 編譯中心╱綜合28日電
總理李顯龍胞弟李顯揚今天隨同反對黨「新加坡前進黨」領袖走訪選區。 中央社
總理李顯龍胞弟李顯揚今天隨同反對黨「新加坡前進黨」領袖走訪選區。 中央社

新加坡國會大選升溫，總理李顯龍胞弟李顯揚今天隨同反對黨「新加坡前進黨」領袖走訪選區，表示加入反對黨不是為了談論家庭糾紛，每個公民都有權利參與政治對話。

新加坡媒體曾報導李顯龍李顯揚兄弟失和，引爆點是對父親故總理李光耀故居的處理方式，這件家務事也成外界關注焦點。李顯揚與新加坡前進黨黨魁陳清木等人走訪選區時受訪表示，之前沒參與政治，就已針對家庭糾紛發言，不需要再藉由加入政黨對家庭糾紛表達任何不滿。

李顯揚雖未表態是否參選，連日來仍陪同新加坡前進黨參選人走訪選區。「新日報」報導，陳清木對於李顯揚是否參選仍表示有待確認。

新加坡自1965年獨立以來一直由「人民行動黨」執政。曾是黨員的陳清木2019年宣布籌組新加坡前進黨，並獲得李顯揚透過臉書公開支持，李顯揚曾在臉書表示，如今的人民行動黨不再是父親的人民行動黨了，已經迷失方向。

新加坡前進黨在這次大選準備推出24名參選人，角逐5個單選區與4個集選區。李顯揚入黨是否有助拉抬選情，仍待觀察。

新加坡國會23日解散，30日是大選提名日，7月10日投票，符合投票資格選民265萬3942人，共劃分14個單選區、17個集選區，朝野競逐93席。

新加坡 投票 李顯龍

延伸閱讀

李顯揚：不談家庭糾紛 有權利參與政治對話

新加坡執政黨拚選戰 李顯揚與反對黨走訪基層

李顯揚加入反對黨 觀察家：對李顯龍領導失望

新加坡「第一兄弟」反目 全與父親李光耀有關

相關新聞

農作物在劫難逃！沙漠蝗蟲入侵印度最大甘蔗產區

印度聯邦農業部表示，大量沙漠蝗蟲正入侵印度最大甘蔗產區北方邦（Uttar Pradesh），中途行經印度大城德里和北部的哈里亞納邦。

北歐發現大氣輻射量上升 疑與俄羅斯核電廠外洩有關

北歐多國近日發現大氣中的輻射量輕微上升，荷蘭衛生機構26日表示，可能是俄羅斯西部有核電廠燃料元件受損，導致輻射外洩。對此，俄羅斯否認該說法，稱核電廠運作一切正常。

專訪「激怒北韓的男人」：空飄氣球挑戰金氏王朝的脫北者

南韓脫北者團體在邊境地帶施放反體制傳單至北韓，挑起平壤當局敏感神經，最高領袖金正恩的胞妹——勞動黨第1副部長金與正——先是發表強硬聲明狠批，之後北韓更爆破南北共同聯絡事務所，讓韓半島氣氛再現不安。激怒北韓的當事人脫北團體「自由北韓運動聯盟」代表朴相學，在首爾接受記者的訪問...

不畏中共威脅訪台！捷克議長：「台灣是獨立國家」

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於6月9日宣布將在8月底率團訪問台灣。此決定雖面臨中共當局施壓，維特齊仍強調，訪台主因除了促進雙邊合作，還要反制中共干涉捷克事務，以及堅守捷克為民主自由奮鬥的革命傳統。

加拿大拒拿孟晚舟換人 被囚前加外交官妻感失望

加拿大總理杜魯道拒絕考慮以面臨引渡的華為財務長孟晚舟，換取遭中國拘留的加國前外交官康明凱與商人史佩弗獲釋，康明凱之妻今天受訪表示，對杜魯道感到「失望」。

李顯揚偕反對黨拉票：有權利參與政治對話

新加坡國會大選升溫，總理李顯龍胞弟李顯揚今天隨同反對黨「新加坡前進黨」領袖走訪選區，表示加入反對黨不是為了談論家庭糾紛，每個公民都有權利參與政治對話。

蘋果下半年新iPhone 傳取消隨機附贈充電器

蘋果（Apple）下半年新iPhone設計備受關注，天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，新款iPhone 12可能取消隨機附贈充電器，以降低成本。

阻仇恨言論散布 星巴克暫停在社群媒體投放廣告

社群龍頭臉書不取締仇恨言論內容引發廣泛抵制之際，全球最大咖啡連鎖商星巴克（Starbucks）今天表示，將暫停在社群媒體投放廣告，尋思如何以最好方式阻止憎恨言論散布。

軍事專家：中印爆發武裝衝突機會升高

中印邊境的軍事衝突持續數周，雖然雙方政府已針對邊境情勢展開對談，但緊張的氛圍似乎沒有緩解的跡象。

法國市政選舉投票率史上最低 生態綠黨全面崛起

法國今天舉行市政選舉第二輪投票，僅4成投票率創史上新低。現任巴黎市長伊達戈拿下近半票數獲得連任；總理菲力普也確認回鍋勒哈佛市市長。生態綠黨拿下多個關鍵大城，法媒稱「綠色浪潮」。

川普擬擴大G7 日本拒絕讓南韓進門

美國總統川普五月表明希望七大工業國集團（Ｇ７）最快今年九月召開峰會，邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲、巴西等國參加，有意將Ｇ...

前英相布萊爾：當首相後 23年沒過上正常生活

英國每日郵報報導，英國前首相布萊爾接受周日泰晤士報雜誌訪問時說，自從1997年5月他就任首相之後，23年來從未做過家事、...

熱門新聞

罕見！川普自稱可能輸掉今年11月美國總統大選

Nike銷售額蒸發約233億 將分7月和秋季2波裁員

早預料梅根會出問題？查理王子疑認梅根強勢

百歲婦人竟能做棒式運動長達30秒 孫子揭英勇事蹟：14歲跳橋救人

中印衝突解放軍派武術教練 不排除部署雷射槍、閃光彈

前英相布萊爾：當首相後 23年沒過上正常生活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。