阻仇恨言論散布 星巴克暫停在社群媒體投放廣告
社群龍頭臉書不取締仇恨言論內容引發廣泛抵制之際，全球最大咖啡連鎖商星巴克（Starbucks）今天表示，將暫停在社群媒體投放廣告，尋思如何以最好方式阻止憎恨言論散布。
聲明指出，星巴克將「進行內部討論，並和媒體夥伴與民權團體討論，遏阻憎恨言論的散布」。
CNBC報導指出，星巴克暫停投放廣告的社媒平台，不包括母公司為Alphabet的Google（谷歌）旗下YouTube。星巴克也將繼續在社媒貼文，但不會做付費推廣。
星巴克另表示，雖然暫停投放廣告，但不會加入本月稍早展開的「拒絕以仇恨換取獲利」（Stop HateFor Profit）杯葛運動。
已有包括威瑞森通訊（Verizon CommunicationsInc）、聯合利華在內的160多家公司加入抵制行列，停止在世界最大社群媒體平台臉書（Facebook）投放廣告。可口可樂26日也表示，將暫停在所有社群平台投放廣告。
這場杯葛行動原本只針對臉書，但現在也衝擊到其他平台。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言