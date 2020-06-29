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阻仇恨言論散布 星巴克暫停在社群媒體投放廣告

中央社 / 紐約28日綜合外電報導

社群龍頭臉書不取締仇恨言論內容引發廣泛抵制之際，全球最大咖啡連鎖商星巴克（Starbucks）今天表示，將暫停在社群媒體投放廣告，尋思如何以最好方式阻止憎恨言論散布。

聲明指出，星巴克將「進行內部討論，並和媒體夥伴與民權團體討論，遏阻憎恨言論的散布」。

CNBC報導指出，星巴克暫停投放廣告的社媒平台，不包括母公司為Alphabet的Google（谷歌）旗下YouTube。星巴克也將繼續在社媒貼文，但不會做付費推廣。

星巴克另表示，雖然暫停投放廣告，但不會加入本月稍早展開的「拒絕以仇恨換取獲利」（Stop HateFor Profit）杯葛運動。

已有包括威瑞森通訊（Verizon CommunicationsInc）、聯合利華在內的160多家公司加入抵制行列，停止在世界最大社群媒體平台臉書（Facebook）投放廣告。可口可樂26日也表示，將暫停在所有社群平台投放廣告。

這場杯葛行動原本只針對臉書，但現在也衝擊到其他平台。

星巴克 廣告 社群媒體 臉書 Facebook

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