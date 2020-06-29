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軍事專家：中印爆發武裝衝突機會升高

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中印邊境的軍事衝突持續數周，雖然雙方政府已針對邊境情勢展開對談，但緊張的氛圍似乎沒有緩解的跡象。

香港《南華早報》周六 (6月27日) 報導，強硬派的中國軍事專家呼籲北京應該為兩國邊境衝突再次升級做好准備，強調兩國爆發武裝衝突的機會越來越高。

幾名中國的退休將領呼籲北京應該讓前線士兵有更多的權力可以抵御印度士兵的「非法入侵」，並在邊境部署非致命的高科技武器。

《南華早報》報導，一名退休的中國軍事將領在微信上分析，雖然中印兩國展開全面武裝衝突的可能性仍低，但中國不該因低估印度的反擊能力而鬆懈。

他寫道：「如果我們必須與印度開戰，中國必須先發制人，盡可能限縮武裝衝突的規模，將主要目標放在打擊印軍的氣勢。」

另一名退休的中國海軍將領與軍事專家王雲飛在一篇發布於中國期刊的文章中則寫道，中國政府應該准許前線部隊在無需得到中央政府批准的情況下，直接對印度軍隊的非法入侵進行反擊。

他說：「中國應加強邊境地區偵察監視手段建設，一旦發現印軍越過中方實際控制線偷襲丶襲擾中方軍地人員，則展開堅決反擊，追擊不受實控線限制，可達印方淺近縱深，直至擊潰印軍後撤返。」

王雲飛也稱，中國軍隊必須做好將軍事衝突升級至武裝衝突的打算。他寫道：「過往的雙方肢體衝突，基本上都是印方主動越境滋事，強行越線搶佔軍事要衝，以圖構建有利軍事布局。如果再有上述情況發生，中方則以更強有力的手段，毀傷對方的相關設施丶設備，讓對方得不償失。」

王雲飛建議，中方在手段上應嘗試發揮高技術武器器材優勢，使用非火炸藥類武器，如激光武器等。在中方控制線一側處置情況，也可嘗試使用防爆器材中的催淚彈丶震爆彈等，如果印方膽敢以槍炮襲擊，則由印方承擔一切後果。

他說在中印國防與外交部門上周陸續會晤之後，如果中印邊境情勢緩和，則代表雙方多次談判後有達到預期目的。然而如果情勢未得到緩解，則顯示雙方在軍事領域的信任度有限。他寫道：「中方已經到了以軍事為主談判為輔的重要關口。」

另一方面，印度媒體則報導印方已下令前線將領在情勢危急時，可以使用炮火回擊，而印度政府也已緊急動用資金來增加邊境部隊的武器與炮火。印度外交部稱，中國已在邊境部署大量部隊與武器，該舉動已違反雙邊協議，所以印度必須采取相同的策略反制。

印度駐中國大使唐勇勝（Vikram Misri) 在接受印媒采訪時表示，中國在加勒萬河谷與拉達克地區所宣稱的領土主權完全不符合事實，而中方應該了解他們在這波邊境衝突中，有義務緩解緊張的氛圍。他說，中國有義務對中印關系采取小心翼翼的作法，並以此決定雙邊關系應該朝什麼方向發展。

本文章由德國之聲授權提供】

印度 北京 國軍 外交部

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