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前英相布萊爾：當首相後 23年沒過上正常生活

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
2001年6月，時任英國首相布萊爾（中）在首相府外親吻剛出生不久的兒子里奧（左），妻子雪麗（右）倚著他肩膀看。（美聯社）
2001年6月，時任英國首相布萊爾（中）在首相府外親吻剛出生不久的兒子里奧（左），妻子雪麗（右）倚著他肩膀看。（美聯社）

英國每日郵報報導，英國前首相布萊爾接受周日泰晤士報雜誌訪問時說，自從1997年5月他就任首相之後，23年來從未做過家事、從未洗自己的衣服、從沒為家人做過一頓飯、不曾每周採買一次日用品，甚至不曾自己開車，因為卸任後「不可能」回到原來的生活。

布萊爾說：「自從搬進首相府之後，我的生活就沒正常過，因為整套維安機制圍繞著你，情況就是不一樣。」

不過，英國前首相梅伊和卡麥隆在過去這一年曾被發現，在當地超市排隊購物。

布萊爾現在是智庫和諮詢機構「布萊爾全球變革研究所」負責人，他承認，英國為了防疫而實施禁足令期間，大多數家事都落到妻子雪麗和孩子身上。

布萊爾從1997年5月2日到2007年6月27日擔任英國首相。

英國 梅伊

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