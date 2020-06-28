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德國將於7月1日 出任歐盟理事會輪值主席

德國之聲 / 德國之聲中文網

歐盟理事會由歐盟27個成員國的代表組成，理論上是各成員國部長。例如，負責內政、農業或貿易的部長們會分別在布魯塞爾或盧森堡定期召開會議，因此也被稱為“歐盟部長會議。會議的籌備工作由各國駐歐盟常駐代表--即大使，以及150余個專業委員會和工作小組進行。

歐盟理事會與歐盟議會都是立法機構。而立法的建議則來自歐盟委員會。首先，各國政府要在與議會就法律文本談判之前，通過協商尋求政府間的共同立場。理事會和議會還要合力通過歐盟財政預算，簽訂國際合約。此外，理事會還有權通過針對第三國侵犯人權的行為方的制裁。

歐盟理事會的主席國每6個月輪換一次。今年7月1日，德國將接替克羅地亞成為新一屆理事會主席。德國之後明年接棒的是葡萄牙。歐盟理事會主席國負責主持部長會議，在本國組織活動，並代表理事會與第三方打交道，比如與議會進行談判。

外交部長理事會是一個例外。歐盟有專職的外交政策高級代表主持外長理事會的工作，目前擔任這一職務的是來自西班牙的約瑟普·博雷爾（Josep Borrell）。

三人接力

輪值主席國的任期只有半年，因此前後三屆輪值主席國會在議程規劃方面構成一個較為連貫的整體。比如，德國和接下來兩屆主席葡萄牙和斯洛文文尼亞曾就各自任期內的議題和任務進行協商。

在這一框架內，德國還有一套自己的主席工作計劃。但面對不斷變化的情況，主席國的工作重點往往取決於當時形勢的需要，比如德國在主席任期內，將主要致力於克服新冠危機及其帶來的後果。在此，就2021年到2027年度財政預算以及重建基金達成一致至關重要。其他重要議題還將包括氣候保護、對華關系、英國脫歐以及難民政策。

歐盟理事會的表決機制有一致通過、簡單多數以及所謂「有效多數」（qualified majority），在後一種情況下，德國這樣的大國比小國在表決中擁有更多權重。但作為輪值主席國，在遇到涉及本國利益的問題上，有義務保持克制謹慎，畢竟，主席國應扮演「誠實的中間人」的角色。

葉宣/洪沙（福音教通訊社）

本文章由德國之聲授權提供】

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