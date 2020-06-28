歐盟即將重開邊境 哪國公民可入境？

歐盟各國正就放松因新冠疫情實施的入境限制達成協議。為了抑制病毒的傳播，自3月中以來，幾乎所有歐盟成員國都實施了入境限制。

在兩周前，歐盟委員會便建議從7月1日開始逐步向非歐盟國家開放邊界。現在歐盟國家在大使級層面制定了新規，凡是符合其先決條件的國家，其公民將可入境歐盟。

感染案例、趨勢和合理性

據稱，對第三國取消入境限制的基本原則是該國的新冠病毒感染案例至少和歐盟國家一樣少。根據歐盟理事會的一份內部文件，以6月15日的一次抽檢結果為准，平均每10萬歐盟居民中有16起新增感染案例。這一檢測結果體現了歐盟地區過去14天的新冠病毒感染情況。

此外，同一時期的感染趨勢以及各個國家的防疫措施也是重要考量標准。從歐盟所制定的條件判斷，韓國和新西蘭人有望獲准前往歐盟國家，俄羅斯、美國、沙特阿拉伯和巴西人則需繼續耐心等待。

據法新社報道，歐盟委員會根據標准初步擬定了一份列有18個國家的名單，其公民不久將可以入境歐盟。這份名單每兩周將更新一次，以便及時對新增感染案例做出應對。

如何評估數據的可靠性？

關鍵問題在於，評估第三國數據的可靠性時應該使用什麼標准？新社報道指出，對於來自中國的信息是否確實體現了實際感染案例這個問題，一些歐盟國家持懷疑態度。但如果北京方面允許歐盟公民入境，歐盟可能也會放寬對中國人的入境限制。

外交人士透露，歐盟各國對放松入境限制的基本原則仍存在分歧。一些嚴重依賴旅游業生存的南歐國家主張大規模取消限制，而丹麥等國則要求采取最謹慎的方法。

聯合決策實施各有空間

預計歐盟國家和政府領導人將在周末的會議上就放松入境限制達成協議。若情況順利，下周一（6月29日）便可做出書面決定。 無論會議結果如何，各國政府都能自行做出最終定奪。例如，歐盟此前做出限制入境的決定之後，愛爾蘭便表示，除非發生緊急情況，不會全面限制入境。

而西班牙則敦促歐盟采取一致的行動。該國政府發言人蒙特羅（María Jésus Montero）說："為了避免健康風險，我們希望達成一致。如果某個成員國允許來自非歐盟國家的公民進入，他們便有可能在整個歐盟流動。"

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）則反對歐盟國家再次自行關閉邊界。但他也向德新社表示："如果歐盟一個地區的感染率明顯高於另一個地區，不排除再次關閉邊界的可能性。"馬斯強調："在這場危機中，歐洲學到了很多東西。不僅通過我們的赤字，而且也通過我們的實力。我們加強了協調，以前所未有的速度和規模相互支援。"

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